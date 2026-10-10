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Çankırı'da tuzla pişen kahvenin yoğun kıvamı lezzetiyle öne çıkıyor

Çankırı'da kaya tuzu üzerinde cezvede pişirilen Türk kahvesi, 400 yıllık değirmen taşıyla öğütülüp ağır pişirildiği için daha yoğun kıvam ve aromaya sahip.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çankırı'da tuzla pişen kahvenin yoğun kıvamı lezzetiyle öne çıkıyor

Çankırı'nın tuzuyla farklı bir kahve deneyimi

Çankırı'da kent merkezinde, kentin meşhur kaya tuzu üzerinde cezvelerle pişirilen Türk kahvesi, hem kıvamı hem de aromasıyla dikkat çekiyor. Geleneksel kumda pişirme yöntemine alternatif olarak sunulan bu uygulama, özellikle kız isteme merasimlerinde bilinen tuz-kahve birleşimini günlük lezzete taşıyor.

Pişirme yöntemi ve öğütme:

İşletmeciler, cezveyi ısıtılan tuzun üzerine yerleştirerek kahveyi pişiriyor. Bu yöntemde kahvenin pişmesi kumda pişirmeye göre daha yavaş gerçekleşiyor; sonuçta daha yoğun kıvam, bol köpük ve zengin bir tat elde ediliyor. İşletmeci Şahin Harmancı, kahveyi değirmende öğüttükleri tuzun üzerinde pişirdiklerini belirtiyor ve bu uygulamayı bölgenin kültürel mirasıyla ilişkilendiriyor.

Şahin Harmancı şu değerlendirmeyi yapıyor: "Ağır ağır piştiği için kahvenin lezzeti önemli ölçüde artmaktadır". Harmancı, kahvenin 400 yıllık değirmen taşıyla un kıvamına gelene kadar öğütülmesi sayesinde sağlıklı ve lezzetli bir aroma kazandığını vurguluyor.

Kültürel miras ve turistik çekim:

Çankırı tuzu, bölgedeki tarihsel değeriyle ön plana çıkıyor; tuz yataklarının oluşumunun 9 milyon yıl öncesine dayandığı söyleniyor ve bu miras kahve sunumuna taşınıyor. Tuzda pişen kahve, kumda pişenlere rakip olarak ilgi gördü ve Ankara, İzmir ile İstanbul gibi şehirlerden gelenlerin denemek istediği bir lezzet haline geldi.

Harmancı, tuzun cezveyi sararak kahvenin ağır kıvamda ve bol köpüklü pişmesini sağladığını belirtiyor. Ziyaretçiler, Çankırı Kalesi'nin atmosferinde bu özel pişirme biçimini tatmak için işletmeleri tercih ediyor.

KUM YERİNE ÇANKIRI’NIN MEŞHUR KAYA TUZUNDA PİŞEN TÜRK KAHVESİ DAHA YOĞUN KIVAMLI VE LEZZETLİ...

KUM YERİNE ÇANKIRI’NIN MEŞHUR KAYA TUZUNDA PİŞEN TÜRK KAHVESİ DAHA YOĞUN KIVAMLI VE LEZZETLİ OLUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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