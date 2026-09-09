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Çankırı'da üreticinin pazara doğrudan bağlandığı sözleşme dönemi

Çankırı Valiliği koordinasyonunda Tarım İl Müdürlüğü ile Migros arasında imzalanan protokol, tuz, çeltik, kavun ve biber üreticilerine alım garantisi veriyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çankırı'da üreticinin pazara doğrudan bağlandığı sözleşme dönemi

Çankırı'da üreticinin pazara doğrudan bağlandığı sözleşme dönemi

Çankırı Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Migros arasında imzalanan protokol, kentteki üreticilere ulusal market zinciri üzerinden doğrudan satış ve alım güvencesi sunmayı hedefliyor. Sözleşmeli üretim modeliyle aracıların azaltılması, üreticilerin pazar erişiminin kolaylaştırılması ve gelirlerin artırılması amaçlanıyor.

Protokolün kapsamı:

Model kapsamında çiftçilere alım garantisi sağlanacak ve ürünlerin tüketiciye ulaşımında Migros aracılığıyla aracısız bir kanal oluşturulacak. Projede öncelik verilen ürün grupları arasında tuz, çeltik, kavun ve biber bulunuyor. Bu sayede üreticiler ürünlerini doğrudan ulusal pazarlara iletebilecek, fiyat istikrarı ve düzenli talep öngörülebilir hale gelecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Migros arasındaki iş birliği, üretim planlaması, kalite standartları ve lojistik düzenlemelerini içeriyor. Sözleşmeli üretim yaklaşımı, üreticiye hem finansal hem de pazar riski açısından daha güvenli bir ortam sağlamak üzere tasarlandı.

Çankırı'nın tarımsal altyapısı ve hedefleri:

Vali Hüseyin Çakırtaş toplantıda, ilin tuz açısından ülke için önemli bir kaynak olduğunu ve tarımsal üretim potansiyelinin geniş olduğunu vurguladı. Koyunbaba Barajı ile Kızlaryolu Barajı gibi sulama altyapılarının varlığı ve Bereket Yolu Projesi gibi çalışmaların arazilere verim kazandırdığını belirtti. Vali Çakırtaş ayrıca Migros yetkilileri ve özellikle Erkan Bey ile iş birliğinin kent için değer yaratacağını ifade etti.

Protokolün uygulamaya girmesiyle birlikte Çankırılı üreticilerin pazar güvencesine kavuşması, aracıların azaltılması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi bekleniyor. Yetkililer, modelin ilde sürdürülebilir bir ürün portföyü oluşmasına katkı sağlayacağını ve benzer projeler yürüten diğer illerle deneyim paylaşımı yapılacağını açıkladı.

PROTOKOL, ÇANKIRI VALİSİ HÜSEYİN ÇAKIRTAŞ (SOLDAN DÖRDÜNCÜ) İLE PAYDAŞLAR TARAFINDAN...

PROTOKOL, ÇANKIRI VALİSİ HÜSEYİN ÇAKIRTAŞ (SOLDAN DÖRDÜNCÜ) İLE PAYDAŞLAR TARAFINDAN İMZALANDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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