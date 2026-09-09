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Kuzeyin tarım buluşması: uluslararası gıda-tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

Erzurum'da 9-13 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde açıldı; üreticiler ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:01

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kuzeyin tarım buluşması: uluslararası gıda-tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

Uluslararası gıda-tarım ve hayvancılık fuarı kapılarını açtı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 9-13 Eylül 2026 tarihlerinde ziyaretçilerini kabul etmek üzere kapılarını açtı. Etkinlik, sektörün üretim, tedarik ve pazarlama ayağından firmaları ve üreticileri Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde bir araya getiriyor.

Açılış töreninde öne çıkan isimler:

Açılış töreninde fuar organizasyonunu yapan firma adına Mustafa Gül, EBB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, EBB Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tarım İl Müdürü Alpaslan Kenger, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat konuşma yaptı. Törene ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Vali Vekili Aydın Orhan Ayaz katıldı.

Başkan Sekmen'in mesajı:

Mehmet Sekmen, Erzurum'u "toprağın bereketle, emeğin alın teriyle, üretimin azim ve gayretle buluştuğu kadim bir şehir" olarak tanımladı ve fuarın amacını; üreticileri, sektör temsilcilerini, yeni teknolojileri ve pazarları bir araya getirmek şeklinde özetledi. Sekmen konuşmasında, tarımı yalnızca tarlayla sınırlı görmediklerini, tarımı ekonomi, istihdam ve kırsal kalkınma ekseninde değerlendirdiklerini vurguladı ve "kırsal kalkınma belediyeciliğimizin asli unsurlarından biri" ifadesiyle belediyenin önceliklerine dikkat çekti.

Konuşmasında ayrıca üretimin, gıda güvenliğinin ve üretici desteklerinin önemine işaret eden Sekmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan adımlara dikkat çekti. Törenin ardından başarılı üreticilere plaket verildi ve açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler fuar stantlarını gezdi, firmalarla ve üreticilerle doğrudan temas kurma imkânı buldu.

Fuar, bölgedeki tarım ve hayvancılık potansiyelini görünür kılmayı, üreticilerin yeni teknolojiler ve pazarlarla bağlantı kurmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. 9-13 Eylül tarihleri arasında sürecek etkinlik boyunca sektör oyuncuları arasındaki bilgi ve ürün alışverişinin artması bekleniyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN FUAR MERKEZİ&#039;NDE AÇILAN FUARA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE AİT...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN FUAR MERKEZİ'NDE AÇILAN FUARA GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE AİT FİRMALAR KATILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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