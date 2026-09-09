Kuzeyin havacılık kapısı: Çarşamba havalimanı 8 ayda 1,1 milyon yolcu ağırladı

Samsun Çarşamba Havalimanı verileri açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin Samsun Çarşamba Havalimanı istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre hem aylık hem de 8 aylık dönem açısından hacim ve hareketlilik rakamları kamuoyuyla paylaşıldı.

ağustos ayı hareketliliği:

Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 151.551, dış hat yolcu trafiği 28.466 olarak gerçekleşti; böylece ay boyunca toplam 180.017 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde iniş-kalkış sayıları iç hatlarda 1.226, dış hatlarda 192 olmak üzere toplam 1.418 uçuşa ulaştı. Havalimanının yük trafiği ise Ağustos ayında toplam 1.973 ton olarak kaydedildi.

ocak-ağustos dönemi genel bakış:

Yılın ilk sekiz ayında (Ocak-Ağustos) Samsun Çarşamba Havalimanı'nda toplam yolcu trafiği 1.137.472, uçak trafiği 10.158 ve yük trafiği 10.578 ton olarak gerçekleşti. Bu veriler, havalimanının bölgesel ulaşım ağı içindeki sürdürülebilir rolünü ve yaz dönemindeki yolcu talebini göstermektedir.

DHMİ tarafından paylaşılan istatistikler, havalimanı işletmeciliği ve bölgesel ulaşım planlaması açısından temel gösterge niteliği taşıyor; yetkililer ve sektör oyuncuları bu rakamları altyapı, sefer planlaması ve kargo kapasitesi değerlendirmelerinde kullanacak.

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI’NDA YILIN İLK 8 AYINDA 1 MİLYON 137 BİN 472 KİŞİYE HAVAYOLU HİZMETİ VERİLDİ.