Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Çaput dokumayla eski giysiler sıfır atık aksesuarlara dönüşüyor

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü ustaları, eski ve lekeli elbiseleri şeritlere kesip dokuyarak çanta, kılıf ve örtü gibi sıfır atık dostu ürünlere dönüştürüyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 09:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çaput dokumayla eski giysiler sıfır atık aksesuarlara dönüşüyor

Elbiselerden yeni işlev: geleneksel çaput dokuma dirilişi

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü’nde görevli ustalar, evlerden toplanan eski ve lekeli elbiseleri atmak yerine yeni ürünlere dönüştürüyor. Uygulamada önce giysiler ince şeritler halinde kesiliyor, ardından iplik gibi yumak yapılıyor ve tezgâhlarda dokunuyor. Ortaya çıkan ürünler arasında çantalar, kılıflar, örtüler ve duvar aksesuarları yer alıyor.

Çalışma ve üretim süreci:

Toplanan parçalar ustaların elinde sınıflandırılıyor; renk, doku ve dayanıklılık gözetilerek şeritlere ayrılıyor. Bu şeritler, farklı iplerle bir araya getirilip tezgâhlarda dokunuyor. Süreçte atık azaltma amaçlı her parça değerlendiriliyor; lekeli veya yıpranmış alanlar tasarım öğesi olarak kullanılabiliyor. Bu yöntemle hem geleneksel teknik korunuyor hem de modern tasarım ihtiyaçlarına uygun ürünler ortaya çıkıyor.

Usta ellerde şekillenen ürünler özgün tasarımlara dönüşüyor ve seri üretim yerine el işçiliği ön planda tutuluyor. Bu sayede üretim hem kaynak verimliliği sağlıyor hem de yerel el sanatları destekleniyor.

Kültürel miras ve sürdürülebilirlik:

Dokuma ustası Neşe Aşçı, Anadolu kültüründe bu geleneğin sürdüğünü vurgulayarak "Hiçbir elbiseyi atmıyoruz, dönüşebileceğini biliyoruz" diyor. Giyim ustası Hümeyra Demir ise uygulamanın hem geri dönüşümü hem de ileri dönüşümü desteklediğini belirtiyor.

Bu çalışma, küçük atölye ölçeğinde kaynakların verimli kullanıldığı, israfın azaltıldığı ve yerel zanaatın canlı tutulduğu bir model sunuyor. Çaput dokuma örneği, sürdürülebilir tasarım arayışlarına pratik ve kültürel bir yanıt olarak öne çıkıyor.

ESKİYEN ELBİSELER KESİLİP DOKUNARAK USTA ELLERDE SIFIR ATIK DOSTU AKSESUARLARA DÖNÜŞÜYOR. AMASYA...

ESKİYEN ELBİSELER KESİLİP DOKUNARAK USTA ELLERDE SIFIR ATIK DOSTU AKSESUARLARA DÖNÜŞÜYOR. AMASYA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ'NDE GÖREVLİ USTALAR ‘ÇAPUT DOKUMA' ADLI GELENEKSEL UYGULAMAYLA ÖZGÜN ÇANTALAR, KILIF GİBİ ÜRÜNLER ÜRETEREK İSRAFI ÖNLEYİP KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASINA ÖRNEK OLUYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da yeni meclis üretim, ihracat ve yeşil dönüşüm odaklı çalışacak
images

kazanılan maaşla ayı değil günün bile yetmediği memur gerçeği
images

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi
images

Kırşehir'de aktarlar kış hazırlığı için fiyatları düşürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Et kampanyası markette yoğunluğa neden oldu

Mersin'den mitoloji ve mutfak vurgusuyla dört mevsim turizm tanıtımı

Kasımda turunçgil bahçelerinde kültürel ve biyolojik mücadele vurgusu

Gazze'de insülin kıtlığı ölüm riski yaratıyor: Amir tarihi geçmiş ilaçla hayatta kalmaya çalışıyor

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı