Çaput dokumayla eski giysiler sıfır atık aksesuarlara dönüşüyor

Elbiselerden yeni işlev: geleneksel çaput dokuma dirilişi

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü’nde görevli ustalar, evlerden toplanan eski ve lekeli elbiseleri atmak yerine yeni ürünlere dönüştürüyor. Uygulamada önce giysiler ince şeritler halinde kesiliyor, ardından iplik gibi yumak yapılıyor ve tezgâhlarda dokunuyor. Ortaya çıkan ürünler arasında çantalar, kılıflar, örtüler ve duvar aksesuarları yer alıyor.

Çalışma ve üretim süreci:

Toplanan parçalar ustaların elinde sınıflandırılıyor; renk, doku ve dayanıklılık gözetilerek şeritlere ayrılıyor. Bu şeritler, farklı iplerle bir araya getirilip tezgâhlarda dokunuyor. Süreçte atık azaltma amaçlı her parça değerlendiriliyor; lekeli veya yıpranmış alanlar tasarım öğesi olarak kullanılabiliyor. Bu yöntemle hem geleneksel teknik korunuyor hem de modern tasarım ihtiyaçlarına uygun ürünler ortaya çıkıyor.

Usta ellerde şekillenen ürünler özgün tasarımlara dönüşüyor ve seri üretim yerine el işçiliği ön planda tutuluyor. Bu sayede üretim hem kaynak verimliliği sağlıyor hem de yerel el sanatları destekleniyor.

Kültürel miras ve sürdürülebilirlik:

Dokuma ustası Neşe Aşçı, Anadolu kültüründe bu geleneğin sürdüğünü vurgulayarak "Hiçbir elbiseyi atmıyoruz, dönüşebileceğini biliyoruz" diyor. Giyim ustası Hümeyra Demir ise uygulamanın hem geri dönüşümü hem de ileri dönüşümü desteklediğini belirtiyor.

Bu çalışma, küçük atölye ölçeğinde kaynakların verimli kullanıldığı, israfın azaltıldığı ve yerel zanaatın canlı tutulduğu bir model sunuyor. Çaput dokuma örneği, sürdürülebilir tasarım arayışlarına pratik ve kültürel bir yanıt olarak öne çıkıyor.

ESKİYEN ELBİSELER KESİLİP DOKUNARAK USTA ELLERDE SIFIR ATIK DOSTU AKSESUARLARA DÖNÜŞÜYOR. AMASYA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ'NDE GÖREVLİ USTALAR ‘ÇAPUT DOKUMA' ADLI GELENEKSEL UYGULAMAYLA ÖZGÜN ÇANTALAR, KILIF GİBİ ÜRÜNLER ÜRETEREK İSRAFI ÖNLEYİP KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASINA ÖRNEK OLUYOR.