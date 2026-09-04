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Çat yolu'nda tekrar alevlenen kuru ot yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü

Erzurum Çat Yolu Tokiler arkasındaki boş arazide çıkan kuru ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çat yolu'nda tekrar alevlenen kuru ot yangını hızlı müdahaleyle söndürüldü

çat yolu tokiler arkasında çıkan yangın söndürüldü:

Erzurum'da Çat Yolu Tokiler arkasında bulunan boş arazide kuru ot yangını çıktı. Saat 20.00 sıralarında gelen ihbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve kısa sürede müdahale edildi.

müdahale ve yangının yayılımı:

İtfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sonucu alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yangının birkaç farklı noktada başladığı tespit edildi.

önceki yangın ve soruşturma:

Aynı bölgede öğleden sonra saat 15.00 civarında da yangın çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlatarak yangının çıkış nedenini araştırıyor.

ERZURUM’DA ÇAT YOLU TOKİLER ARKASINDA BULUNAN BOŞ ARAZİDE KURU OT YANGINI ÇIKTI, İTFAİYE...

ERZURUM’DA ÇAT YOLU TOKİLER ARKASINDA BULUNAN BOŞ ARAZİDE KURU OT YANGINI ÇIKTI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ALEVLER YAYILMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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