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van'da klimalar kışın da ısıtma alternatifi olarak yükseliyor

Van'da yazın serinlemek için kullanılan klimalar, yeni nesil modellerle kışın da ısıtma alternatifi olarak daha çok tercih ediliyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:42

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

van'da klimalar kışın da ısıtma alternatifi olarak yükseliyor

Van'da klimalar ısıtma alternatifi olarak yaygınlaşıyor

Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, geleneksel kombi sistemlerinin yanı sıra klimaları da alternatif ısınma yöntemi olarak tercih etmeye başladı. Yaz aylarında daha çok soğutma amaçlı kullanılan cihazlar, yeni nesil teknolojilerin devreye girmesiyle kış aylarında da etkin bir çözüme dönüşüyor.

Vatandaş algısı değişiyor:

İHA muhabirine konuşan klima satış sorumlusu Mesut Yılmaz, kentte klimanın yalnızca soğutma amacıyla kullanıldığı yönündeki algının kırılmaya başladığını söyledi. Yılmaz, "Van’da klimanın daha çok yaz aylarında tercih edildiğine yönelik bir algı var. Ancak bu algı yavaş yavaş kırılmaya başladı. İnsanlar klimanın aynı zamanda bir ısıtma aracı olduğunu da fark etmeye başladı," ifadelerini kullandı.

Vatandaşların birbirlerinden görerek ve satıcılarla yapılan görüşmeler sonucu klimaların ısıtma kapaseti hakkında bilgi edindiği; bunun da talebi artırdığı vurgulanıyor. Tekrar eden kış dönemleri ve konutlardaki ısınma ihtiyacının yükselmesi, bu algı değişimini hızlandıran etmenler arasında gösteriliyor.

Satışlar ve iş yeri talepleri:

Yılmaz, kış mevsimine yaklaşılmasıyla birlikte klima satışlarında artış yaşandığını belirterek, "Van’da kış aylarına girildikçe klima satışlarımızda artış meydana geliyor. İnsanlar birbirlerinden görerek bu klimaların ısıtma amacıyla da kullanılabildiğini fark ediyor. Bu şekilde bir algı oluşmaya başladı ve şu anda satışlarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Yazın daha çok konutlarda görülen talebin kışın mağaza, ofis ve diğer ticari işletmelere kaydığı kaydedildi. İş yeri sahiplerinin kısa sürede etkin ısıtma sağlayan cihazlara yönelmesi, özellikle perakende ve hizmet sektöründe ek talep oluşturuyor.

Klima ve kombi karşılaştırması:

Yılmaz, klimaların kısa sürede ısıtma sağlayabildiğine dikkat çekerek tercih edilen cihazın kapasitesinin önemine vurgu yaptı: "Kombi hemen ısıtma imkanı sağlamazken klima kısa sürede ısıtma sağlayabiliyor. Bu durum biraz da tercih edilen ürünle alakalı. Eğer güçlü bir ürün tercih edilirse birçok konutta ısınma yalnızca klimayla da sağlanabiliyor."

Görüşmede, villa gibi geniş hacimli konutlarda da klimayla ısıtma uygulamalarına örnek verildi. Uzmanlar, doğru kapasitede ve uygun montajla klimanın hem konfor hem enerji verimliliği açısından cazip bir alternatif olabileceğini belirtiyor.

Sonuç olarak Van'da ısınma tercihlerinde kayma yaşanıyor; tüketici bilincindeki değişim ve teknolojik gelişmeler, klimaları kış aylarında da gündemde tutuyor.

VAN&#039;DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR, KOMBİ SİSTEMLERİNİN YANI SIRA...

VAN'DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR, KOMBİ SİSTEMLERİNİN YANI SIRA KLİMALARI DA ALTERNATİF ISINMA YÖNTEMİ OLARAK TERCİH ETMEYE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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