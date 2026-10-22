Sınır kapılarındaki tır kuyrukları ticaret sürelerini ve sürücü haklarını zorluyor

UND uyarıyor: sınır kapılarında tır kuyrukları ticareti ve insan hayatını etkiliyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) sınır kapılarında oluşan uzun TIR kuyruklarının Türkiye ile Avrupa arasındaki taşımacılığı olumsuz etkilediğini açıkladı. Dernek, Schengen bölgesinde uygulanan 90/180 gün kuralı ile sınır kontrollerindeki uygulama farklılıklarının taşımaları aksattığını, sahadan gelen bilgilere göre bazı noktalarda TIR kuyruklarının 16 kilometreye ulaştığını ve bekleme sürelerinin 6-7 güne kadar çıktığını belirtti.

Bekleyen yalnızca yük değil, tedarik zinciri de:

UND açıklamasında, sınırda bekleyen TIRların sadece araç ve yük olmadığını; arkasında üretim, yatırım, sipariş bekleyen alıcı ve teslimat için plan yapan ihracatçının bulunduğu vurgulandı. Günler süren gecikmelerin teslimat planlarını bozduğu, maliyetleri artırdığı ve işletmelerin rekabet gücünü zayıflattığına dikkat çekildi. Dernek, "bir ihracat yükünün arkasında üretim, emek ve yatırım vardır" ifadesiyle beklemelerin ekonomik maliyetini özetliyor.

90/180 kuralının taşımacılığa yansıması:

UND, Schengen bölgesinde uygulanan 180 gün içinde 90 gün kalış kuralının ve sınır kontrollerindeki güçlü uygulama farklılıklarının özellikle uluslararası ticarî taşımacılığı sekteye uğrattığını belirtiyor. Sürücülerin sınır kuyruklarında geçirdiği sürelerin kalış süresinden düşmesi, ayrıca yükleme ve boşaltma gecikmelerinin de aynı süreyi tüketmesi nedeniyle sürücülerin sonraki seferlerinde kullanabileceği gün sayısı azalıyor.

Profesyonel sürücüler turistik amaçla Avrupa'ya gitmiyor; fabrikaların üretimi ve tedarik zinciri taşınırken, bu kişilerin mesleki hakları ve çalışma koşulları göz önünde bulundurulmalı. UND, tır sürücülerinin turist olmadığına işaret ederek, onlara mesleklerine uygun vize ve kalış rejimi sağlanmasını talep ediyor.

Ticaret bağlantısallığı ve karşılıklı etki:

Dernek açıklamasında, Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaretin karşılıklı bağımlılık içinde olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'den Avrupa'ya taşınan yükler kadar Avrupa'dan Türkiye'ye gelen yüklerin de benzer risklerle karşılaştığı, bir TIR'ın gecikmesiyle hem üretim planlarının bozulduğu hem de tedarik maliyetlerinin yükseldiği belirtildi. UND, uzun kuyrukların sadece taşıyıcıları değil, nihai tüketicileri de etkileyerek maliyet artışlarına yol açtığını vurguluyor.

İnsani ve çalışma koşulları açısından sonuçlar:

Dernek metninde, sınırda geçirilen 6-7 günlük bir bekleyişin sürücünün yaşamından neredeyse bir haftayı aldığı, ailelerden uzak, araç içinde yaşamaya zorlanan sürücülerin dinlenme, beslenme ve temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşadığı ifade edildi. UND, taşıma faaliyetlerini yürüten insanların güvenli ve insanca bekleme koşullarına erişimini savunuyor.

UND'nin talep ettiği çözümler:

UND, Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkelere somut, kalıcı ve eşgüdümlü çözümler çağrısında bulundu. Derneğin talep ettiği önlemler arasında, ticari taşımacılığa olumsuz etki eden 90/180 gün kuralı uygulamasının düzenlenmesi; sürücünün kontrolü dışındaki beklemelerin kalış süresinden düşürülmesi; sınır kapılarında yeterli personel ve işlem kapasitesinin sağlanması; kontrollerin eşgüdümlü yürütülmesi ve dijital sistemlerle geçişlerin hızlandırılması yer alıyor.

Ayrıca, sürücülerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri güvenli bekleme alanlarının oluşturulması gerektiği, güvenlik kontrollerinin gerekli olduğu ancak bunların makul bir sürede tamamlanmasının önem taşıdığı belirtildi. UND, kilometrelerce kuyruk ve günlerce süren beklemelerin ortak ekonomik kayıp olduğunu vurgulayarak, sivil toplum kuruluşları olarak bu engellerin kaldırılması için çözüm talebini sürdüreceklerini açıkladı.

UND'nin mesajı net: ticaret ve tedarik zincirinin güvenilir işlemesi için sınır süreçleri hızlandırılmalı, sürücülerin çalışma koşulları iyileştirilmeli ve uygulamadaki tutarsızlıklar giderilmelidir. Aksi takdirde bekleyen yalnızca TIR'lar değil, üretim, ihracat ve tüketim de olacaktır.

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ (UND), AVRUPA SINIR KAPILARINDA YAŞANAN UZUN TIR KUYRUKLARI VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YAPAN TÜRK SÜRÜCÜLERİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI SCHENGEN KISITLAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNDU.