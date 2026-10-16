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Çatalağzı'nda istinat duvarının çökmesi 49 dairenin tahliyesine neden oldu

Zonguldak'ta Çatalağzı Kuzyaka Mahallesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu iki araç gömüldü; can kaybı yok, 49 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Çatalağzı'nda istinat duvarının çökmesi 49 dairenin tahliyesine neden oldu

Çatalağzı'nda gece meydana gelen heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen heyelanın etkileri sabah saatlerinde netleşti. Lojmanlara ait istinat duvarının çökmesiyle toprak, beton ve ağaç parçaları park halindeki iki aracın üzerine yığıldı. Olay sırasında büyük gürültü duyan apartman sakinleri evlerinden çıkarak durumu yetkililere bildirdi.

oluş anı ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından bölgede olası ikinci bir tehlikeye karşı binalarda tahliye işlemi başlatıldı. Sabah saatlerinde bölge, drone ile havadan görüntülendi; görüntüler çöken istinat duvarı, yamaçtan kopan toprak kütlesi ve heyelanın etkilediği alanı net biçimde gösterdi.

Olay yerinde toprak kütlesinin bazı park halindeki araçların üzerine yığıldığı ve can kaybı olmadığının tespit edildiği bildirildi. Yerel yetkililer, oluşan hasarın çevre güvenliği yönünden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

tahliye süreci ve durum değerlendirmesi:

Kuzyaka Mahallesi Muhtarı Selçuk Durmuş, yaşanan gelişme sonrası toplam 49 dairenin tahliye edildiğini açıkladı. Durmuş, 'Dün akşam saat 19.30 sıralarında heyelan olması sebebiyle vatandaşlarımızın evlerini boşalttık. Can kaybımız yok çok şükür. Bazı arabalarımız heyelan altında kaldı. 7/24 buradayız. Can havliyle evleri boşalttık. Şu an heyelanın arka tarafında 1 daire, ön tarafında 48 daire olmak üzere 49 daireyi boşalttık' ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen vatandaşların yakınlarının yanında kaldığı, herhangi bir barınma talebi olması durumunda AFAD ve belediye ekiplerinin hazır bulunduğu bildirildi. Yetkililer, AFAD ekiplerinin yapacağı inceleme sonrası bölge için ilave tedbirlerin değerlendirileceğini kaydetti.

Güvenlik önlemleri olay yerinde devam ederken, yetkililer risk altındaki alanlarda ikamet edenlerin uyarılmasının sürdüğünü ve yapılacak teknik incelemeler sonucunda uzun vadeli önlemlerin belirleneceğini belirtti.

Zonguldak&#039;ta heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: 49 daire tahliye edildi

Zonguldak'ta heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: 49 daire tahliye edildi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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