Çatıda saklanan 20 suç kaydı olan kişi adliyeye sevk edildi

Operasyon ve yakalama:

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan B.B.'yi takibe aldı.

Polis ekipleri, şahsın yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiğini tespit etti ve titiz saha çalışmaları başlattı.

Aranan şahıs ve suç kayıtları:

Soruşturma sırasında şüphelinin 20 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Bu kayıtlar doğrultusunda ekipler, aranan kişiyi izlemeye devam etti.

Soruşturma ve adli süreç:

Yürütülen çalışmalar sonucu şahsın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde yerleşim kaydı bulunmayan bir ikamette saklandığı tespit edildi. Savcılıktan alınan karara istinaden düzenlenen operasyonda evin çatı arasında gizlenmiş vaziyette yakalanan B.B., adli makamlara sevk edildi.

BURSA'DA ARANAN ŞAHIS ÇATIDA YAKALANDI