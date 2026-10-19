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Çatıdaki komşular: erzurum’da dağ keçileriyle kurulan sıra dışı bağ

İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesi’nde Melek Erdoğan, çatısına ve bahçesine gelen dağ keçilerini elleriyle besleyip koruyor; sürünün lideri 'Kamir' oldu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:24

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Çatıdaki komşular: erzurum’da dağ keçileriyle kurulan sıra dışı bağ

dostluğun başlangıcı:

Melek Erdoğan, Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesinde sıra dışı bir tabloyla karşılaştı: sarp kayalıklarda yaşayan, insanlardan genellikle kaçan dağ keçileri zamanla evinin çatısını ve bahçesini mesken tuttu. Bölgedeki sürü, önce çevreyi keşfederken sonra Erdoğan’ın bulunduğu bahçeye düzenli olarak inmeye başladı.

Erdoğan, keçilerin ürkek doğasını göz önünde bulundurarak onlara sakin bir yaklaşım sergiledi; hareketlerini aceleye getirmedi, yiyecekleri ağaç dalları ve mısırla sundu. Bu sabırlı tutum kısa sürede keçilerin alana alışmasını sağladı ve birkaç birey çatıya çıkıp orada dinlenir hale geldi.

besleme ve lider 'Kamir':

Uzun süreli gözlemler sonucu sürünün önderi olarak kabul edilen hayvana 'Kamir' adı verildi. Erdoğan, sürünün tamamına elden ve bahçedeki dut ağacının dallarıyla yiyecek sağlıyor; bu yakın temas, keçilerin insan varlığına alışmasında ana etken olarak görülüyor. Erdoğan, elleriyle beslemenin kendisine verdiği duyguyu da sıkça dile getiriyor.

koruma ve toplumsal duyarlılık:

Beslemenin ötesinde Erdoğan, bölgedeki yaban hayatının korunmasında da aktif bir rol üstleniyor. Kaçak avcılık gibi tehditlere karşı tetikte olduğunu belirtiyor ve çevre sakinlerini bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor. Onun bu tavrı, mahallede örnek bir davranış olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’de koruma altında bulunan ve sarp kayalıkların simgesi olan dağ keçilerinin bir insanın yaşam alanını güvenli liman olarak seçmesi, doğaseverlerin ve mahalle sakinlerinin ilgisini çekti. Bu ilişki, hem yöre halkının hem de bölgeyi takip eden gözlemcilerin takdirini topluyor.

Profesyonel dağcı Bülent Erkan da bu anları kayıt altına alarak Erdoğan’a duyarlılığı için teşekkür etti. Fotoğraflar ve kaydedilen anlar, insanların yaban hayatıyla kurabildiği yakın ilişkilerin somut örnekleri olarak paylaşılıyor.

Melek Erdoğanın hikayesi, yerel insana ve doğaya karşı beslenen sabır ve özenin nasıl güvene dönüştüğünü gösteriyor; aynı zamanda koruma bilincinin bireysel adımlarla da güçlendirilebileceğine dair bir örnek sunuyor.

ERZURUM’UN İSPİR İLÇESİNDE YAŞAYAN MELEK ERDOĞAN, SARP KAYALIKLARIN ÜRKEK CANLILARI OLAN DAĞ...

ERZURUM’UN İSPİR İLÇESİNDE YAŞAYAN MELEK ERDOĞAN, SARP KAYALIKLARIN ÜRKEK CANLILARI OLAN DAĞ KEÇİLERİYLE SIRA DIŞI BİR DOSTLUK KURDU. EVİNİN ÇATISINI MESKEN TUTAN DAĞ KEÇİLERİNİ ELLERİYLE BESLEYEN ERDOĞAN, SÜRÜNÜN LİDERİNE İSE ‘KAMİR’ ADINI VERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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