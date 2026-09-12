Gece sokaklarda mesai sürdü: Mimar Sinan Mahallesi kapsamlı temizlikle düzenlendi

Efeler'de gece mesaisi:

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Anıl Yetişkin öncülüğünde Mimar Sinan Mahallesi'nde gece saatlerinde kapsamlı temizlik ve süpürme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, kentin dört bir yanında yürütülen temizlik programı çerçevesinde mesailerine gece saatlerinde de devam etti.

Yoğun noktalarda titiz çalışma:

Gündüz saatlerinde yoğun araç ve yaya trafiği yaşanan cadde ve sokaklarda, çalışmaların yoğunluğu geceye kaydırıldı. Ekipler yol kenarları, kaldırımlar ve ortak kullanım alanlarında biriken atıkları toparlayarak mahallede titiz bir temizlik sağladı.

Hedef: daha düzenli ve yaşanabilir kent:

Belediye ekiplerinin uyguladığı planlı temizlik çalışmaları, mahallelerin daha temiz, düzenli ve yaşanabilir hale getirilmesine odaklanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamalar, bölgenin görünümünü iyileştirmeyi ve günlük yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

EFELER BELEDİYESİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR