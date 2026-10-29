Elazığ’da ışıklarla buluşma: 103. cumhuriyet bayramı fener alayı

Elazığ’da 103. yıl coşkusu

Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yılı nedeniyle düzenlenen fener alayı yürüyüşü, şehir merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, marşlar ve sloganlarla geçti; katılımcılar birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yürüyüşün rotası ve katılımcılar:

Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanından başladı ve kortej halinde devam ederek Cumhuriyet Meydanında son buldu. Yürüyüşe katılanlar arasında Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu ve İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ile STK temsilcileri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kutlamanın atmosferi ve mesajı:

Marşların söylendiği ve vatandaşların coşkuyla yürüdüğü alayda, katılımcılar Cumhuriyet değerlerine vurgu yaptı. Organizasyon sırasında vatandaşların katılımı ve protokolün yer alması, etkinliğin hem resmi hem de geniş halk desteğine sahip olduğunu gösterdi. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte, kortejin Cumhuriyet Meydanı’nda sonlanmasıyla etkinlik tören kapsamında tamamlandı.

Elazığ’da ‘Fener Alayı’ yürüyüşü gerçekleştirildi