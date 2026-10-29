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Hafıza odaklı bir kabus: Cinlerin Düğünü Antalya'da izleyiciyle buluştu

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal'da ilk kez gösterilen Cinlerin Düğünü, Ferit Karahan'ın hafıza odaklı gerçeküstü anlatımıyla seyirciyle buluştu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 19:39

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Hafıza odaklı bir kabus: Cinlerin Düğünü Antalya'da izleyiciyle buluştu

Gösterim ve söyleşi:

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film yarışmasında yer alan Cinlerin Düğünü filminin Türkiye prömiyeri, festivalde gerçekleştirilen gösterimin ardından film ekibinin katıldığı bir söyleşiyle tamamlandı. Seyircilerin sorularını yanıtlayan ekipte yönetmen Ferit Karahan ile oyuncular Demet Özdemir, İlhan Şen ve Kaan Yıldırım yer aldı.

Söyleşi, filmin anlatım dili, karakterlerin yolculukları ve yapım sürecine ilişkin izleyicilerin merak ettiklerine odaklandı. Gösterim sonrası salonun atmosferi ve oyuncuların performanslarına ilişkin gelen geri bildirimler, tartışmayı derinleştirdi.

Yönetmenin bakışı:

Ferit Karahan, Antalyada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken filmin önceki işleriyle kurduğu ilişkiyi ve biçimsel tercihlerini açıklıkla anlattı. Karahan, filmin kurgusunu hafıza mekanizmalarına benzeterek "Hafıza gibi çalışan bir kaos oluşturmak istedim" ifadelerini kullandı. Yönetmen, eserinin "Cennetten Kovulmak" ve "Okul Tıraşı" ile bazı ortak noktaları olduğunu; ancak yeni filmin hafızanın kendisi gibi daha girift ve dalgalı bir tona sahip olduğunu vurguladı.

Biçimsel tercihleriyle ilgili olarak Karahan, filmin gerçeküstü ögeler taşımasına rağmen yer yer gerçeğe yakın kaldığını belirtti: "Bunu gerçeklikten kaçmak için yapmadım. Bizim yaşadığımız coğrafyada gerçeklik o kadar sert ki bence gerçeküstü ögelere başvurmadan gerçekliği anlatamıyoruz." Yönetmenin bu yaklaşımı, filmde biçim ile içerik arasındaki gerginliği ve atmosferdeki kayganlığı üretmeyi amaçlıyor.

Oyuncuların değerlendirmeleri:

Demet Özdemir, filmde dört kardeşten biri olan Ceren rolü üzerine duygularını paylaştı. Seyircilerle buluşmaktan heyecan duyduğunu söyleyen Özdemir, projenin onun için "çok özel ve çok önemli" olduğunu belirtti. Cerenin hikâyesini anlatırken, karakterin annesinin vefatı sonrası kabullenişinin zamanla bir direnişe dönüştüğünü aktardı: ev içinde hem anne hem abla rolünü üstlenen bir çocuğun, bebeğinin kalp atışını duymasıyla açılan umudu ve var olma mücadelesini altını çizdi.

İlhan Şen, canlandırdığı Deniz karakterinin temelinde hüzün ve melankoliye vurgu yaptıklarını anlattı. Şen, "Telafi ve vazgeçmişlikten çok, hüzün ve melankoli arasındaki gidiş geliş bizim için daha önemliydi" diyerek rolü üzerine yönetmenle yürütülen tartışmayı aktardı. Seyirciyle paylaşılan duygunun, karakterin iç dünyasının sinematografik bir yansıması olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kaan Yıldırım ise Halit karakteri üzerinden aile içi adaletsizliklerin birey üzerindeki etkilerine değindi. Yıldırım, sevgi eksikliğinin insanları sertleştirebileceğini söyleyip Halit'in aile içinde en az sevilen ve en az şansı verilen konumunda olduğunu belirtti. Babasının tasarruflarının ağabeye kullanılması gibi adaletsizliklerin yarattığı öfkenin, Halitin davranışlarını şekillendirdiğini aktardı. Buna rağmen Halit'in aile bağlarını koparmaması ve evde kalıp bakma sorumluluğunu üstlenmesi, karakterin dramatik gerilimini güçlendiriyor.

Filmin teması ve atmosferi:

Cinlerin Düğünü, Anadolu'nun zamandan izole, tekinsiz bir köyünde geçen; aidiyet ve köksüzlüğün yarattığı ağır trajediyi merkeze alan bir yapım. Film, yasal olarak barınmalarına izin verilmeyen ve adeta üzerlerine karanlık bir örtü serilmiş bir evde yaşamak zorunda kalan bir ailenin hayatta kalma mücadelesini, taşranın boğucu atmosferi ve psikolojik derinlikle ele alıyor.

Yapım, doğduklarından beri peşlerini bırakmayan kötü talih hissi ve köksüzlüğün dört kardeşin hayatlarını nasıl nesiller boyu sürecek bir kabusa dönüştürdüğünü gösteriyor. Yönetmenin hafıza odaklı, gerçeklikle gerçeküstü arasındaki çizgiyi zorlayan anlatımı, filmin izleyicide bıraktığı izlenimin temelini oluşturuyor.

Gösterim ve söyleşi festival kapsamında filmi ve yaratım sürecini yakından takip etmek isteyenler için bir tartışma zemini sağladı; oyuncu ve yönetmen arasındaki işbirliği, filmin duygusal ve biçimsel hedeflerini izleyiciye aktarmada kilit rol oynadı.

&quot;Cinlerin Düğünü&quot; filminin Türkiye&#039;deki ilk gösterimi yapıldı

"Cinlerin Düğünü" filminin Türkiye'deki ilk gösterimi yapıldı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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