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Duyguların perdede buluşması: Çatlı 2 galasında kızların mesajı

Çatlı 2'nin gala gecesinde duygusal anlar yaşandı; kızları babalarının yokluğunu hissettiklerini söyledi ve filmin 30 Ekim'de vizyona gireceği açıklandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 20:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Duyguların perdede buluşması: Çatlı 2 galasında kızların mesajı

Çatlı 2'nin gala gecesi:

Yakın dönem Türk siyasi tarihinin tartışmalı figürlerinden Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan Çatlı 2 filminin galası; iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapımın 30 Ekim itibarıyla tüm Türkiye genelinde sinema salonlarında gösterime gireceği gecede resmen duyuruldu.

Gala boyunca film ekibi ve başrol oyuncuları, uzun ve yoğun bir çekim sürecini geride bıraktıklarını aktardı. Ekip, Türkiye ve Avrupa'da gece gündüz demeden yaklaşık üç ay süren çalışmaların iki parçalık bir yapım ortaya çıkardığını belirtti ve ikinci filmin izleyicide bıraktığı etkiye vurgu yaptı.

Çekim süreci ve film ekibinin değerlendirmesi:

Oyuncular, çekimlerin zorlu ancak keyifli geçtiğini ifade ederek ikinci filmin ilkinden daha duygusal olduğunu ve seyircinin kalbine daha fazla dokunacağını düşündüklerini söyledi. Ekip, "En iyisi olsun" yaklaşımıyla çalıştıklarını ve izleyen herkese iki filmi de tavsiye ettiklerini belirtti. Bu vurgu, iki parçalı anlatımın bütünleyiciliğine ve anlatılan hikâyenin duygusal ağırlığına işaret etti.

Çatlı'nın kızlarının konuşması:

Gecede en duygusal anlar, merhum Abdullah Çatlı'nın kızlarının konuşmaları sırasında yaşandı. Aile üyeleri, babalarının anısını yaşatmak ve ona layık olabilmek amacıyla bu filmin yapıldığını anlattı. Kızlar, babalarının sözünü hatırlatarak "Sen inanırsan herkes inanır." ifadesini aktardı ve filmin bir mücadele hikâyesi olduğunu şu sözlerle özetledi: "Bu bir mücadeledir ki süt ateşi yakmaya benzer. Biz inanan cesur insanlarla... bir insanın mücadelesinin dürüstlüğüne inanmış olacaklar ki çok cesur bir yapım çıktı."

Aile, konuşmasında babalarının sık sık söylediği sözleri de tekrar etti: "Mücadele kaçınılmazdır." Kızlar, otuz yıl aradan sonra hem acı hem gurur duyduklarını; babalarının gidişinin eksikliğini hissettikleri kadar, mücadelenin bir adımını daha atmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Konuşmada, "burada bugünü yaşamaktan hem çok üzgünüz çünkü bir şehidimiz var, hem de çok mutluyuz" cümlesi de yer aldı.

Galaya katılan kalabalığın varlığı, aile tarafından merhumun hâlâ güçlü bir iz bıraktığının göstergesi olarak değerlendirildi; kızlar, bunun en büyük nedeninin yine Abdullah Çatlı'nın kendisi olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gecenin ardından film, gişe ve izleyici tepkileri açısından merakla beklenirken, yapımcıların ve oyuncuların çağrısı netti: İzleyicilerin her iki filmi de görmesi, filmin anlatmak istediği bütünlüğü kavramak açısından önemli görülüyor. Çatlı 2, 30 Ekim'de vizyona giriyor.

GECEDE SÖZ ALAN FİLM EKİBİ VE BAŞROL OYUNCULARI, ZORLU AMA BİR O KADAR KEYİFLİ GEÇEN ÇEKİM...

GECEDE SÖZ ALAN FİLM EKİBİ VE BAŞROL OYUNCULARI, ZORLU AMA BİR O KADAR KEYİFLİ GEÇEN ÇEKİM SÜREÇLERİNİ GERİDE BIRAKTIKLARINI İFADE ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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