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Çavdarhisar'a yeni devlet hastanesi: sağlık hizmetleri yerelde güçleniyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 3 bin 200 m2 kapalı alana sahip yeni devlet hastanesi, 10 yatak ve entegre acil-aile hekimliği hizmetiyle açıldı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çavdarhisar'a yeni devlet hastanesi: sağlık hizmetleri yerelde güçleniyor

Çavdarhisar'da yeni devlet hastanesi hizmete açıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesi, Vali Musa Işın ve il protokolünün katıldığı törenle hizmete girdi. Açılışa AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

tesisin özellikleri:

Hastane yaklaşık 10 bin metrekare arsa üzerinde, 3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edildi. Kurum, entegre bir anlayışla acil servis, aile hekimliği ve 112 hizmetlerini sunarken, toplam 10 yatak ile poliklinik ve acil tedavi ihtiyaçlarını karşılayacak. Personel kadrosunda 5 acil hekimi, 4 aile hekimi, 1 dahiliye uzmanı ve 1 diş hekimi bulunuyor.

valinin değerlendirmesi:

Tören konuşmasında Vali Musa Işın, Kütahya merkez ve ilçelerinde sağlık yatırımlarının sürdüğünü vurguladı ve Türkiye'nin sağlık alanında yaşadığı dönüşüme dikkat çekti. Işın, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinin önemine işaret ederek "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini ve "İnsan sağlığı her şeyin üzerinde" sözünü benimsediklerini söyledi.

Vali Işın ayrıca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kullanacağı 500 yataklı hastane projesinin sürecinin ilerlediğini, projenin temelinin önümüzdeki yıl atılmasını ümit ettiklerini belirtti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hastanenin açılışı yapıldı; protokol üyeleri tesis içinde incelemelerde bulundu ve proje ekibine teşekkür edildi. Yeni hastanenin Çavdarhisar'a hayırlı olması dilendi.

ÇAVDARHİSAR DEVLET HASTANESİ TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

ÇAVDARHİSAR DEVLET HASTANESİ TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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