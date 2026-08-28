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Çavdarhisar’da çörek otu hasadında saha incelemeleri tamamlandı

Çavdarhisar’da bin 850 dekarlık çörek otu projesinde hasat sürüyor; saha incelemelerinde üreticilerle çalışmalar değerlendirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çavdarhisar’da çörek otu hasadında saha incelemeleri tamamlandı

Çavdarhisar’da çörek otu hasadında saha incelemeleri tamamlandı

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İl Özel İdaresi kaynaklarıyla hayata geçirilen bin 850 dekarlık Çörek Otu Projesi kapsamında hasat çalışmaları devam ediyor.

saha incelemeleri:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, proje kapsamında gerçekleştirilen hasat çalışmasını yerinde inceleyerek tarlalarda yürütülen uygulamaları takip etti. Ekipler, üreticilerle doğrudan görüşerek hasat sürecine ilişkin bilgi aldı ve uygulama adımlarını yerinde gözlemledi.

üreticilerle değerlendirme:

Ziyaret sırasında üreticilerin çalışmaları ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Tarım personeli ile üreticiler arasındaki görüş alışverişinde hasat organizasyonu, saha çalışmaları ve projenin uygulama süreci ele alındı.

Proje, bölgedeki çörek otu üretiminin takip edilmesi ve uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle yürütülmeye devam ediyor.

ÇAVDARHİSAR’DA ÇÖREK OTU HASADI İNCELENDİ

ÇAVDARHİSAR’DA ÇÖREK OTU HASADI İNCELENDİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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