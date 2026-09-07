Çavdarhisar'da destekli aspir tarımı sezonu bereketle kapattı

Çavdarhisar'da aspir hasadı tamamlandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen çalışmalarla aspirlerin hasadı tamamlandı. Bitkiler, İl Özel İdaresi Projesi kapsamında üreticilere sağlanan destekle ekilmişti.

Proje desteği ve dağıtım:

Projeden yararlanan üreticilere yüzde 75 hibe desteği sağlandı ve tohum dağıtımı ile teknik takipleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Destek, aspir ekim alanlarının genişlemesine ve üreticilerin maliyetlerini azaltmaya yönelik uygulandı.

Hasat süreci ve üreticilere mesaj:

Hasat çalışmalarını yürüten ekipler, çok amaçlı kullanılabilen bir yağ bitkisi olan aspirin hasatının planlandığı şekilde tamamlandığını bildirdi. Ekipler, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu ve destek programlarının yerel tarıma katkısının süreceği vurgulandı.

ÇAVDARHİSAR’DA YÜZDE 75 HİBELİ ASPİRLERİN HASADI YAPILDI