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Çavdarhisar'da hayvan nakillerinde yol kontrolleri sıkılaştırıldı

Çavdarhisar'da tarım müdürlüğü ve jandarma ekipleri, 5996 sayılı Kanun kapsamında canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçları denetledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Çavdarhisar'da hayvan nakillerinde yol kontrolleri sıkılaştırıldı

Çavdarhisar'da taşıma denetimleri artırıldı

Çavdarhisar ilçesinde, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevk ve nakline yönelik yol kontrolleri yoğunlaştırıldı. Uygulamalar, ilçedeki ulaşım güzergâhlarında gerçekleşti ve taşıma sırasında uyulması gereken kurallar titizlikle takip edildi.

Denetimlerin kapsamı:

Kontroller, Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldı. Ekipler, sevk ve nakil işlemlerini 5996 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirerek; taşıma koşulları, hayvan refahı ve ilgili belgelerin uygunluğunu inceledi.

Amaç ve uygulama sürekliliği:

Yetkililer, denetimlerin temel amacının hayvan sağlığını korumak ve mevzuata uygun nakillerin sağlanması olduğunu belirtti. Denetimlerin belirli aralıklarla tekrarlanacağı ve gerektiğinde artırılacağı, çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

ÇAVDARHİSAR’DA HAYVAN NAKİLLERİNE SIKI DENETİM

ÇAVDARHİSAR’DA HAYVAN NAKİLLERİNE SIKI DENETİM

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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