Çay fişlerine hayat veren işletmeci, mesajlarla müşterilerin ilgisini topladı

Erzurum'da sıradan adisyonlara farklı yaklaşım

Aziziye ilçesi Dadaşkent mevkiinde faaliyet gösteren bir çay evi, müşterilere sunduğu adisyon fişlerini küçük ama etkili bir dokunuşla değiştirdi. İşletme sahibi Ahmed İslam Asiltürk, yaklaşık 6 aydır fişlere özlü sözler, atasözleri ve anlamlı kısa notlar yazdırıyor; uygulama müşterilerin paylaşımıyla geniş kitlelere ulaştı.

Uygulamanın doğuşu ve yöntem:

Asiltürk, klasik adisyon anlayışının dışına çıkarak her gün farklı bir mesaj bastırmayı tercih etti. İşlem, masa hesaplarını yazdıran küçük bir yazıcı cihazla gerçekleştiriliyor; fişlerde bazen öğüt, bazen tebessüm, bazen de günlük yaşamdan kesitler yer alıyor. Başlangıçta hobi ve eğlence amaçlı olan bu çalışma, zamanla müşteri ilgisini çekti ve işletmenin imza uygulamalarından biri haline geldi.

Müşteri tepkileri ve sosyal medyanın etkisi:

Müşteriler uygulamayı olumlu buluyor; çay evine gelenlerden Furkan Çoban paylaşımında, "Farklı mekanlarda da oturdum ama buranın adisyonu daha güzel; gerçek hayattan kesitlerle anlatılıyor" diyerek memnuniyetini ifade etti. Asiltürk ise uygulamanın beklenenden hızlı yayıldığını söylüyor: "Başta hobi amaçlıydı, sonra sosyal medyada paylaşılınca ilgi arttı. Şu an 2.5-3 milyon civarı izlenme aldık."

Sosyal medya paylaşımları sayesinde sadece görüntülenme sayıları değil, çay evine gelenlerin çeşitliliği de arttı; Erzurum içinden ve sosyal medyadan duyan yeni müşteriler mekâna uğruyor. İnsanların küçük bir fiş mesajından etkilenip gülümsemesi veya düşünmesi, işletmenin hedeflediği etkiyi sağladığını gösteriyor.

Bu örnek, basit bir uygulamanın müşteri deneyimini nasıl zenginleştirebileceğini ve yerel işletmelerin yaratıcılıkla nasıl görünürlük kazanabileceğini ortaya koyuyor. Asiltürk, günlük aklına gelen sözleri veya atasözlerini seçip fişlere basarak hem farkındalık yaratmayı hem de müşterilerin yüzünde tebessüm bırakmayı amaçladıklarını belirtiyor.

ERZURUM'DA BİR ÇAY EVİ İŞLETMECİSİ, MÜŞTERİLERİNE VERDİĞİ ADİSYON FİŞLERİNE ÖZLÜ SÖZ, ATASÖZÜ VE ANLAMLI MESAJLAR YAZMAYA BAŞLADI