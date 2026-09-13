Çaycuma'nın genç pickleball oyuncuları milli forma kazandı

Çaycuma'nın iki genç sporcusu milli takıma yükseldi

Çaycuma’dan iki genç sporcu, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Pickleball Milli Takım Belirleme Turnuvası’nda elde ettikleri başarıyla dikkat çekti. Ecrin Kaya ve partneri Damla Nadaroğlu, 12-17 yaş kadın çiftler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

turnuva ve kategori:

Organizatörlüğünü Türkiye Tenis Federasyonu’nun üstlendiği turnuvada mücadele eden sporcular, zorlu grup ve eleme maçları sonucunda finale çıktı. Genç sporcular, kategorilerindeki performanslarıyla jüri ve izleyiciler tarafından takdir edildi.

milli formaya hak kazanma ve temsil:

Turnuva şampiyonluğu sayesinde Ecrin Kaya ve Damla Nadaroğlu milli takıma seçildi. Elde ettikleri bu sonuç, iki isme Avrupa Pickleball Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandırdı.

Başarı, hem sporcuların hem de Çaycuma’daki spor çevrelerinin dikkatini çekti. Gençlerin uluslararası arenada ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek olmaları, ilçede memnuniyetle karşılandı ve gelecekteki turnuvalar için umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi.

ÇAYCUMA KAYMAKAMI ADEM KAYA’NIN KIZI ECRİN KAYA İLE PARTNERİ DAMLA NADAROĞLU, PİCKLEBALL MİLLİ TAKIM BELİRLEME TURNUVASI’NDA ŞAMPİYON OLARAK MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ.