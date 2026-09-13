Taçsız kral Topkapı'da anıldı: Metin Oktay 35. yıl dönümünde yad edildi

Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane ismi Metin Oktay, vefatının 35. yıl dönümünde Topkapı Kozlu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma töreni, kulüp yetkilileri ve aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve kısa bir ziyaret ile dualar okundu.

Törene katılanlar:

Törene Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve Metin Oktay’ın aile üyeleri katıldı. Katılımcılar mezar başında saygı duruşunda bulunup anılarına dua etti.

Başkanın sözleri:

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Aydın Özbek, "Onu ziyaret ettik. Ona dualarımızı gönderdik. Duruşuyla, futboluyla ve değerleriyle gerçekten tam bir Galatasaraylı. Galatasaray değerlerini tamamen özümsemiş çok önemli ve örnek bir futbolcumuzdu. Örnek alınacak bir kişiliği vardı. Galatasaray Lisesi’nde okurken Galatasaraylı futbolcular mektebe gelirdi. Ben de orada onları seyretme fırsatını bulmuş birisiyim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Anma töreni, Metin Oktay’ın hem saha içindeki başarılarını hem de Galatasaraylılık değerleriyle kulüp ve taraftarlar üzerindeki etkisini yeniden hatırlattı. Kulüp yöneticileri, onun örnek kişiliğinin ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

TÜRK FUTBOLUNUN VE GALATASARAY'IN UNUTULMAZ OYUNCULARINDAN TAÇSIZ KRAL LAKAPLI METİN OKTAY, VEFATININ 35. YIL DÖNÜMÜNDE TOPKAPI KOZLU MEZARLIĞI'NDAKİ KABRİ BAŞINDA ANILDI.