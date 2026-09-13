Doğayla tarihin koşuşturması: Amasra'da 7 kilometrelik uluslararası koşu

Amasra Çeşmi Cihan Koşusu'nda 468 sporcu eşsiz parkuru koştu

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasrada doğa ve tarihin iç içe geçtiği bir parkurda, yaklaşık 7 kilometrelik etaplar koşuldu. Yarış, ilçe belediye binası önünden başlayıp yol ve patikadan oluşan iki etaplı parkurun ardından tarihi sokaklara uzandı. Organizasyona Rusya, Almanya, İngiltere ile Türkiye'nin 33 ilinden toplam 468 sporcu katıldı.

yarış parkuru ve katılım:

Koşu, yol ve patika ağırlıklı iki etap şeklinde tasarlandı. Sporcular yarış öncesinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra start aldı; parkurun deniz manzarası ve ilçenin tarihi dokusuyla birleşmesi dikkat çekti. Etkinlikte 20 ayrı kategoride yarışmalar yapıldı ve katılımcılar arasında Bartın, İstanbul, Ankara, Zonguldak gibi illerden sporcular yer aldı. Yarış boyunca Amasra'nın doğal güzellikleri, sporculara ve izleyicilere eşlik etti.

protokol, konuk sporcular ve ödül töreni:

Start, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş ile protokol üyelerinin verdiği işaretle verildi. Organizasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu Başkanı ve eski milli sporcu Ferhat Sakallı başta olmak üzere; dünya şampiyonu ve eski milli sporcu Ramil Guliyev, eski milli sporcular Zeki Öztürk, Lale Öztürk, Haydar Doğan, Abdulkadir Türk, Serhat Polat, Hüseyin Yağlı, Dudu Karakaya, Ahmet Altun ve Serap Aktaş da takip etti.

Organizasyonun ardından Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır destek verenlere teşekkür plaketi takdim etti. Dereceye giren sporcuların madalya, hediyeleri ve para ödülleri ise Vali Nurtaç Arslan ve beraberindeki protokol tarafından verildi.

Vali Nurtaç Arslan, Fatih Sultan Mehmet'in ilçeyi "Çeşmi cihan (dünyanın göz bebeği)" olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, "İlçemizin muhteşem denizi ve eşsiz manzarasında düzenlenen yarışmaya 468 sporcu katıldı. Ülke dışından ve Türkiye'nin farklı 33 ilinden gelen sporcular Amasra'nın tadını çıkardı. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz bu yarışmayı her yıl gerçekleştirerek geleneksel hale dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Vali Arslan ayrıca, etkinliğe katılanların Amasra'yı çok sevdiğini ve sporcuların ilçenin gönüllü turizm elçisi olacaklarını ifade ettiklerini belirtti. Organizasyon, hem spor hem de turizm tanıtımı açısından Amasra'nın cazibesini vurgulayan bir etkinlik olarak tamamlandı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN TARAFINDAN VERİLDİ