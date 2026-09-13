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Kapanış haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında galibiyet arıyor

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe yarın 20.00'de Gaziantep FK'ya konuk olacak; Kanarya son 12 maçlık üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kapanış haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında galibiyet arıyor

maç öncesi notlar:

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ligde oynadıkları 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle 6 puanda ve 11. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucu 7 puanla 9. sırada bulunuyor.

fenerbahçe'nin hedefi ve kadro durumu:

Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş karşısında mağlup olan Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Matteo Guendouzi, bu mücadelede sahada olacak ve orta sahada 4 lig maçında da ilk 11'de başlama serisini sürdürecek. Sakatlığını atlatan Marco Asensio'nun durumu ise maç günü netlik kazanacak; oyuncu bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

geçmiş eşleşmeler ve istatistikler:

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşılaştı. Bu eşleşmelerde Kanarya, rakibine karşı 12 galibiyet, 2 mağlubiyetlik üstünlük kurmuş durumda. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 38 gole imza atarken, Gaziantep FK 14 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Fenerbahçe iç sahada 4-1, deplasmanda ise 4-0'lık skorlarla galip gelmişti.

Daha geniş zaman diliminde de Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor: sarı-lacivertliler rakibine karşı oynadığı son 12 maçın tamamını (9'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası) galibiyetle tamamladı. Gaziantep temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son zaferini 13 Aralık 2021'de, 3-2'lik skorla elde etmişti. Ayrıca Kanarya, Gaziantep'te oynadığı son 7 maçı da kazanmayı başardı.

gaziantep fk'de son durum:

Gaziantep FK sezona Mirel Radoi yönetiminde başladı ancak 3. haftadaki Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından teknik direktör değişikliğine gidildi. Takımın başına Orhan Ak geçti ve yeni dönemle birlikte geçtiğimiz hafta Göztepe deplasmanından 4-2 lik galibiyetle dönüldü; bu sonuç takımda moral sağlayan bir gelişme oldu.

hakem ve organizasyon:

Fenerbahçe–Gaziantep FK maçında düdüğü Mehmet Türkmen çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Suat Güz yapacak; maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olarak açıklandı. Mücadele yarın akşam oynanacak ve her iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmak için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE 5. HAFTA KAPANIŞ MAÇINDA YARIN GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ&#039;NE KONUK...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE 5. HAFTA KAPANIŞ MAÇINDA YARIN GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'NE KONUK OLACAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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