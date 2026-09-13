Eskişehir'de cumartesi akşamları görünürlük için pedal çevriliyor

Haftalık buluşma görünürlük ve trafik güvenliğine dikkat çekiyor

Eskişehir'de Bisikletliler Derneği tarafından düzenlenen bisiklet turu, 'Görünür Ol, Güvende Ol' sloganıyla her hafta yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Stad Sokak üzerinde bir araya gelip, polis ekiplerinin kontrolünde trafiğe çıkıyor.

Tur rotası şehir içinde değişkenlik gösterse de organizasyon, hem bisikletlilerin trafikte fark edilmesini sağlamak hem de güvenli sürüş alışkanlığını yaygınlaştırmak amaçlarını taşıyor.

güvenlik önlemleri:

Buluşmalar her cumartesi saat 18.00'de başlıyor. Katılımcılar kask, eldiven ve reflektif yelek gibi ekipmanlar kullanıyor; tur esnasında aydınlatma ve görünürlüğe özellikle önem veriliyor. Etkinlikte görev alan Bisikletliler Derneği Eskişehir Temsilcisi Hakan Özhan, organizasyonun amacını şu sözlerle özetledi: 'Trafikte ne kadar görünür olursak o kadar güvende oluruz. Trafikte görünür olmak için reflektif kıyafetler, aydınlatma; kendi güvenliğimiz için kaskımızı, eldivenimizi ve gerekli bütün koruyucu ekipmanları takmamız gerekiyor.'

Polis eskortu eşliğinde şehir içindeki trafik akışına karışan bisikletliler, kaynak haberlerde belirtildiği gibi zaman zaman yaklaşık 7,5 kilometrelik güzergahta pedal çeviriyor; dernek yetkilileri ise turların genel olarak 6-7 kilometre arasında sürdüğünü belirtiyor.

altyapı ve izleme:

Dernek, bisiklet yollarının artırılmasının katılımı ve güvenliği olumlu etkileyeceğini vurguluyor. Özhan, Eskişehir'de planlanan 72 kilometrelik bisiklet yolu projesinin ilk 23 kilometresinin tamamlandığını, geri kalan etapların yapılmasının takipçisi olduklarını söyledi. Ayrıca mevcut bisiklet yollarındaki sorun ve aksaklıkları belediyelere bildirip onarımların sağlanmasını talep ettiklerini ifade etti.

Organizasyon, geniş katılımlı ve tekrarlayan etkinlik yapısıyla şehirde bisikletle ulaşım bilincini güçlendirmeyi hedefliyor; yetkililer, doğru ekipman ve görünürlükle trafikte risklerin azalacağını belirtiyor.

ESKİŞEHİR'DE 'GÖRÜNÜR OL, GÜVENDE OL' SLOGANIYLA DÜZENLENEN BİSİKLET TURU, ÇOK SAYIDA VATANDAŞIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.