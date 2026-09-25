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Çay'da özel eğitim için kapsamlı yeni dönem planları

Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker başkanlığındaki toplantıda özel eğitim öğrencileri için kültürel, sosyal ve uygulamalı projelerin takvimi belirlendi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Emre Koç

Çay'da özel eğitim için kapsamlı yeni dönem planları

Çalışmaların değerlendirilmesi ve katılımcılar:

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde özel eğitim öğrencilerine yönelik yürütülen programlar, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında yapılan geniş katılımlı bir toplantıda değerlendirildi. Toplantıya İlçe Yazı İşleri Müdürü M. Fatih Öner, okul müdürleri ve özel eğitim öğretmenleri katıldı ve eğitim sürecine ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeni dönem projeleri ve hedefler:

Toplantıda, özel eğitim öğrencilerinin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak projeler önceliklendirildi. Katılımcılar, çocukların istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenecek kültürel geziler, sinema etkinlikleri, seracılık uygulamaları, müze ziyaretleri ve askeri yemin töreni katılımı gibi etkinliklerin planlanmasını görüştü. Kaymakam Türker, geçen yıl yürütülen başarılı faaliyetlere atıfta bulunarak bu çalışmaların bu eğitim-öğretim döneminde de aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Uygulama takvimi ve iş birliği:

Toplantıda projelerin uygulanmasına ilişkin zaman çizelgesi ve görev paylaşımı üzerinde duruldu. Katılımcılar, etkinliklerin zamanlamasını, gerekli hazırlıkları ve öğrenci ihtiyaçlarının takip edilmesini sağlayacak yöntemleri ele aldı. Görüş alışverişi ve önerilerin ardından etkinliklerin takvimlendirilmesi yapılarak koordinasyon sorumluları belirlendi.

Yetkililer, özel eğitim alanındaki çalışmalarda sürekliliğin önemine dikkat çekti ve aileler, öğretmenler ile kurumlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesinin altını çizdi. Toplantı, yeni dönemde planlanan sosyal ve kültürel etkinliklerin programlanması ve uygulama ayrıntılarının netleştirilmesiyle sona erdi.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE YENİ...

AFYONKARAHİSAR’IN ÇAY İLÇESİNDE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE YENİ DÖNEM PROJELERİ KAYMAKAM HASAN HÜSNÜ TÜRKER BAŞKANLIĞINDA DEĞERLENDİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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