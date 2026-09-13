Çayırova'da hazırlık sınavı: Galatasaray beş sayı farkla üstün

maç özeti:
Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında Galatasaray'a 80-75 mağlup oldu. Maç boyunca tempo Galatasaray lehine ilerledi; ev sahibi takım son bölümlerde farkı eritmeye çalışsa da rakibin skor üretimi maçı belirledi.
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Kerem Yılmaz. Başantrenörler: Çayırova Belediyesi - Ender Arslan, Galatasaray - Gianmarco Pozzecco.
takım kadroları ve skor katkıları:
Çayırova Belediyesi: Nysier Tahjhon Brooks 10, Jordan Benjamin Crawford 18, Fabian Christopher White Jr. 17, Enes Berkay Taşkıran 11, Ömer Utku Al 5, Rasheed Wesley Sulaimon 5, Jeremy Byron Jerome Simmons 3, Canberk Kuş 2, Michal Aniol Sokolowski 2, Roberto Tremanie Gallinat 2.
Galatasaray: Jerome Emanuel Robinson Jr. 14, Şehmus Hazer 14, Berkan Durmaz 6, Can Korkmaz 6, Chimezie Metu 12, Oumar Ballo 9, Vrenz Bleijenbergh 2, Efe Mert Şekeroğlu 4, Nikola Jovanovic 4, Dyshawn Dylan Pierre 9.
periyotlar ve maç akışı:
1. periyot: 13-27. Devre: 33-46. 3. periyot: 49-59. Maçın sonunda ev sahibi takımın geri dönüş çabası 75-80'lik skora yetmedi; karşılaşma 5 sayı farkla tamamlandı.
ÇAYIROVA BELEDİYESİ BASKETBOL TAKIMI, HAZIRLIK MAÇINDA GALATASARAY’A 80-75 MAĞLUP OLDU.
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