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Çayırova’da kültür rüzgârı: 7. kitap günleri başladı

Çayırova 7. Kitap Günleri 19-25 Ekim'de açıldı; onlarca yayınevi ve on binlerce kitap, söyleşi ile imza günleri 09.30-19.30 arasında ziyaretçileri bekliyor

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çayırova’da kültür rüzgârı: 7. kitap günleri başladı

Çayırova 7. Kitap Günleri kapılarını açtı

Çayırova'da bu yıl yedincisi düzenlenen Kitap Günleri düzenlenen törenle resmen başladı. Etkinlik, 19-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve kitapseverlere onlarca yayınevi ile on binlerce kitap seçeneği sunacak. Ziyaretçiler, fuar saatleri olan 09.30-19.30 arasında söyleşiler, imza günleri ve yayınevi stantlarını gezme fırsatı bulacak.

Protokol katılımı ve açılış töreni:

Açılış törenine; Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte kurdeleyi keserek fuarı açtı ve stantları gezerek yayınevleriyle buluştu.

İçerik, hedef ve vurgular:

Başkan Bünyamin Çiftçi, etkinliğin ilçe için önemine dikkat çekerek ilçede kütüphaneler ve kitap kahveler oluşturduklarını, bir yenisinin de Cumhuriyet Mahallemizde inşa edildiğini söyledi. Çiftçi, eğitime verilen desteğin sürdüğünü belirterek 'Kitap en iyi dosttur' ifadesiyle kitap günlerinin neden öncelikli tutulduğunu özetledi. Kaymakam Ahmet Önal da gençlere kitap okuma çağrısında bulunarak ilçe genelinde sosyal ve spor alanlarının yanı sıra kültürel mekanların da geliştiğini vurguladı; Önal, 'Kitap en büyük dosttur ve en iyi arkadaştır' sözleriyle etkinliğin ruhunu öne çıkardı.

Programda planlanan söyleşiler ve imza günleri, farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına yönelik oturumlar içeriyor. Organizasyon yetkilileri, fuarın hem eğitim hem de kültürel yaşam açısından canlı bir hafta yaşatmasını amaçladıklarını belirtirken, ilçe sakinlerini ve komşu yerleşimlerden gelenleri etkinliğe davet etti.

Çayırova 7. Kitap Günleri, kent protokolünün katılımı ve yayınevlerinin yoğun katılımıyla kültür-sanat takviminde öne çıkan bir etkinlik olarak devam ediyor. Etkinlik süresince program akışına göre söyleşi ve imza saatleri ziyaretçilerle paylaşılacak.

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ.

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI BÜNYAMİN ÇİFTÇİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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