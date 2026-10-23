Erzincan'da nesiller seramik atölyesinde buluştu

Erzincan'da nesiller bir araya geldi

Erzincan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altındaki 'İyilik Var' projesi kapsamında düzenlenen seramik boyama etkinliğinde gençler ve yaşlılar bir araya geldi. Etkinlik, işletme sahibi Feraye Yeşilyaprak'ın ev sahipliğinde gerçekleşti ve katılımcılar birlikte sanatsal üretim gerçekleştirdi.

Etkinliğin amacı:

Programın temel hedefi, kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek, karşılıklı dayanışmayı artırmak ve katılımcılara birlikte üretme deneyimi sunmaktı. Sanatın birleştirici gücü kullanılarak, farklı yaş grupları arasında empati ve paylaşım ortamı yaratılması amaçlandı.

Atölye süreci ve katılımcı deneyimi:

Atölyede gençler ve yaşlılar, seramikleri boyayarak ortak çalışmalar ortaya koydu. Birlikte çalışma sırasında bilgi ve anı paylaşımı sağlandı, katılımcılar hem üretme hem de sosyalleşme fırsatı buldu. Etkinlik, paylaşıma dayalı dayanışmanın somut bir örneğini sundu.

Etkinlik, yerel topluluk içinde kuşaklar arasındaki bağları kuvvetlendirmeye yönelik pratik bir adım olarak değerlendirildi ve benzer çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti.

ERZİNCAN’DA GENÇLER VE YAŞLILAR SANAT ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU