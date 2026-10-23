Çekerek'te kadınların imece geleneği kışı yufka ekmekle güvenceye alıyor

İmeceyle hazırlık ve üretim:

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kış yaklaşırken kadınlar, asırlık bir geleneği sürdürerek birlikte yufka ekmek hazırlıyor. Un, su ve tuzdan oluşan ve mayasız olarak hazırlanan yufkalar, bölge halkının kışlık temel gıdası haline geliyor. Hazırlıklar genellikle komşuluk ilişkileri içinde yürütülüyor; bir evde başlayan iş birkaç haneye yayılarak tamamlanıyor.

İmeceyle yapılan üretimde kadınlar görevleri paylaşarak un öğütülmesinden hamurun açılmasına, kurutulmasına kadar her aşamaya katkı veriyor. Yazları memleketine geldiğini söyleyen Meryem Baygıner, ağabeyi ve kardeşleriyle birlikte çalıştıklarını belirtiyor. Hazırladıkları miktarlar somut: önce 50 kilo hazırlanmış, ardından ek 25 kilo daha yapılarak toplam 75 kilo yufka elde edilmiş.

Kurutma ve saklama yöntemleri:

Yufka ekmekler açıldıktan sonra iyi kurutuluyor; kurutma sonrası saklanan ekmekler bozulmadan uzun süre dayanıyor. Kadınların anlattığına göre, kurutulan yufkalar kaybolmadan saklanıyor ve kış boyunca gerektiğinde ıslatılarak tüketiliyor. Bu yöntemin sonucunda yufkalar 1,5 yıla kadar taze kalabiliyor ve bayatlama problemi yaşanmıyor. Uzun ömürlü olmasının nedeni olarak mayanın kullanılmaması ve iyi kurutma gösteriliyor.

Sofralarda tüketim ve kültürel boyut:

Yufka ekmek günlük beslenmede çok yönlü kullanılıyor. Kadınlar ıslatıp hafifçe yumuşattıkları yufkaları katlayarak yemeklerle birlikte servis ediyor; madımak, kuru fasulye ve kaz pilavı gibi yöresel yemeklerin yanında sıkça tüketiliyor. Ayrıca soba üzerinde gevretilip yağlandığında veya pekmezle, tereyağı ve yumurta ile hazırlanan omaç şeklinde sunulduğunda farklı lezzetler ortaya çıkıyor.

Üretim süreci sadece gıda teminini sağlamıyor; aynı zamanda komşuluk bağlarını güçlendiriyor ve aile bütçesine katkı sunuyor. Hava Baygıner, evde un, su ve tuz ile yapılan yufka sayesinde dışarıdan ekmek almaktan kaçındıklarını ve bu geleneğin hem ekonomik hem de sosyal faydalar sağladığını vurguluyor. Bölge kültüründe yufka ekmek, günlük beslenmenin yanı sıra kolektif yaşamın ve paylaşılan emeğin simgesi olarak varlığını koruyor.

YOZGAT’IN ÇEKEREK İLÇESİNDE KADINLAR, KIŞ MEVSİMİNİN YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE ASIRLIK GELENEĞİ SÜRDÜREREK İMECE USULÜ KIŞLIK YUFKA EKMEK YAPIYOR.