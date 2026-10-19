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Çekişmeli açılışta Hacılar Erciyesspor 2-1 galip

Hacılar Erciyesspor, Kayseri Süper Amatör Küme 1. haftasında Argıncık Stadı'nda Kayseri Atletikspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çekişmeli açılışta Hacılar Erciyesspor 2-1 galip

maç özeti:

Kayseri Süper Amatör Küme 1. haftasında Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmayı Hacılar Erciyesspor 2-1 kazandı. Mücadelede hakem triosu olarak Ömer Keleş, Harun Soyeşik ve Furkan Erme görev yaptı.

Karşılaşma hızlı başladı; Hakan Bahran (dk.12) ile Hacılar Erciyesspor erken üstünlüğü yakaladı. Uzun süre dengede giden maçta ikinci golü Mevlüt Metin (dk.81 pen) penaltıdan bularak farkı ikiye çıkardı. Son bölümlerde Kayseri Atletikspor'dan Alperen Güler (dk.90+3) skoru 2-1'e getirerek umudu tazeledi, ancak skoru değiştirecek zaman kalmadı.

kadrolar ve değişiklikler:

Kayseri Atletikspor: Ali Birol, Ahmet Özdemir, (Ahmet Talha Fındık dk.46), Yusuf Yolu, Emre Tunahan Gürbüz, Mehmet Tatlı, (Armağan Malik Çelik dk.61), İsmail Erdi Halis, (Ayhan Gürbüz dk.73), Alper Durdu, Furkan Batar, Emre Ateş, (Ali Ateş dk.73), Suha Çetin, (Alperen Güler dk.61), Utku Burak Sezer.

Hacılar Erciyesspor: Yahya Berat Alemdar, Talha Karaevli, (Abdullah Gürbüz dk.60), Can Ölçer, Batuhan Duran, Mahir Işkın, (Berat İşkol dk.60), Hakan Bahran, (Yüksel Ay dk.65), Melih Akça, Mevlüt Metin, (Ahmet Haktan Keleş dk.85), Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz, Batuhan Kaya.

Maçın gol dağılımında Hakan Bahran (dk.12) ve Mevlüt Metin (dk.81 pen) Hacılar Erciyesspor adına fileleri havalandırırken, ev sahibi ekipten Alperen Güler (dk.90+3) son dakikada skoru daralttı. Karşılaşma, Hacılar Erciyesspor'un sezona moral veren bir başlangıç yapmasıyla sona erdi.

HACILAR ERCİYESSPOR 3 PUANI 2 GOLLE ALDI.

HACILAR ERCİYESSPOR 3 PUANI 2 GOLLE ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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