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Çekmece Mahallesi'nde konteyner yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde vatandaşlara ait bir konteyner bilinmeyen nedenle yandı; itfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan söndürdü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çekmece Mahallesi'nde konteyner yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

olayın seyri:

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde vatandaşlara ait bireysel bir konteyner, bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. Olay, mahallede kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak alevlere anında müdahale etti ve yangını çevreye sıçramadan kontrol altına aldı.

müdahale ve sonuçları:

Müdahale sayesinde yangının çevredeki yapılara veya araçlara yayılması engellendi. Yangında söz konusu konteyner zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi; yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi belirtilmedi.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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