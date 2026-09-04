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Çele Gölcük'te yağmur nedeniyle camiye taşınan hacet ve mevlid geleneği sürdü

Bolu'daki Çele Gölcük köyünde düzenlenen Hacet, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programı yağış nedeniyle camide yapıldı; ilahiler, dualar ve yemek ikramı oldu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:15

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çele Gölcük'te yağmur nedeniyle camiye taşınan hacet ve mevlid geleneği sürdü

Çele Gölcük'te geleneksel dini program yoğun katılımla gerçekleşti

Bolu'nun Çele Gölcük köyünde her yıl düzenlenen Hacet, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programı bu yıl da vatandaşların katılımıyla yapıldı. Etkinlik, planlandığı noktanın değişmesine rağmen geleneksel ruhunu korudu.

programun yapıldığı yer ve akışı:

Başlangıçta Çele Tepesi Yedierenler Türbesi'nde yapılması öngörülen program, meteorolojik koşullar nedeniyle alınan kararla Çele Gölcük Köyü Camii'ne taşındı. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte İstanbul ve Bolu'dan gelen din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından Mevlid-i Şerif okunurken salavatlar getirildi ve ilahiler seslendirildi; cemaat okunan dualara eşlik etti.

destek, katılım ve kapanış:

Program, bölgede yaşayan köy muhtarlıklarının katkılarıyla düzenlendi; destek veren muhtarlıklar arasında Çele Gölcük, Tetemeçele, Banaz, Mesciçele, Değirmenderesi, Değirmenbeli, Yeşilçele, Bağışlar, Müstakimler, Tokmaklar ve Çobankaya sayıldı. Etkinlik, öğle namazının cemaatle kılınmasının ardından sona erdi ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Yağış nedeniyle mekan değişikliği yapılmasına karşın, programın manevi atmosferi ve cemaatin birlikteliği ön plana çıktı; organizasyon, köy geleneklerinin sürdürülmesi açısından önemli bir örnek teşkil etti.

BOLU&#039;DA ÇELE GÖLCÜK KÖYÜNDE GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN HACET, KUR&#039;AN-I KERİM VE MEVLİD-İ ŞERİF...

BOLU'DA ÇELE GÖLCÜK KÖYÜNDE GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN HACET, KUR'AN-I KERİM VE MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI, VATANDAŞLARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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