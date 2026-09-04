Çelikhan'da yıkım çalışmaları güvenlik odaklı sürüyor

Çelikhan'da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

6 Şubat depremlerinde ağır ve orta hasar gören yapılar için Çelikhan Kaymakamlığı koordinasyonunda kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkım öncesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor, çevredeki vatandaşların güvenliği gözetiliyor.

Yıkım süreci:

Çalışmalar planlı ve kontrollü şekilde yürütülüyor. Ekipler yıkım öncesi risk değerlendirmesi yapıyor, çevrede güvenli mesafe oluşturuluyor ve prosedürlere uygun araç gereç kullanılıyor.

Güvenlik önlemleri ve hedefler:

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, "Ağır ve orta hasarlı binaların yıkım işlemlerini planlı ve kontrollü şekilde sürdürüyoruz. Amacımız ilçemizi deprem risklerinden arındırarak vatandaşlarımız için daha güvenli yaşam alanları oluşturmak" dedi. Yetkililer, hasarın giderilmesi ve vatandaşların güvenli alanlarda yaşamını sürdürebilmesi için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini belirtiyor.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR VE ORTA HASAR GÖREN BİNALARIN YIKIM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR.