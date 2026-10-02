Çermikli öğrenciler TEKNOFEST'i Şanlıurfa'da gezdi

Çermik'ten TEKNOFEST çıkarması:

Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, ilçeden gelen öğrenciler Şanlıurfa'da kurulan TEKNOFEST alanını ziyaret etti. Gezi, geleceğin bilim insanı ve mühendis adaylarını teknolojiyle buluşturmayı; onlara yeni ufuklar açmayı hedefledi.

Ziyaretin amacı:

Organizasyon, öğrencilerin yerli ve milli teknolojik projeleri yakından inceleme fırsatı bulmasını sağladı. Katılımcılar; insansız hava araçları, robotik uygulamalar ve diğer yenilikçi projelerle karşılaşarak bilimsel meraklarını pekiştirme şansı elde etti. Etkinlik, gençlerin kariyer tercihlerine yönelik farkındalığı artırmayı amaçladı.

Katılımcı deneyimleri ve teşekkür:

Gün boyu süren program, öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı ve birçok genç için unutulmaz bir öğrenme deneyimi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran yaptığı açıklamada, “Gezinin organizasyon sürecinde, öğrencilerimizin ulaşımını kolaylaştırarak her zaman eğitime destek olan Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğluna şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu tür gezilerin, gençlerin teknoloji ve bilime olan ilgisini artırdığı; okullar ile toplum arasındaki iş birliğini güçlendirdiği değerlendiriliyor. Katılımcı öğrenciler için TEKNOFEST, hayallerine doğru atılacak adımlarda değerli bir deneyim olarak kayda geçti.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÖĞRENCİLER, ŞANLIURFA'DA DÜZENLENEN TEKNOFEST FUARINI GEZDİ.