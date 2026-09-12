Çermik’te 43 yetimin okula hazırlığına kırtasiye desteği

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, Yetimler Vakfı Çermik temsilciliğinin girişimiyle ihtiyaç sahibi 43 aileye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Yardımlar, 2026/2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki öğrencilere ulaştırıldı.

dağıtımın kapsamı:

Temsilcilik tarafından yapılan açıklamaya göre destek kapsamında öğrencilere tam teşekküllü kırtasiye setleri ve okul çantaları verildi. İhtiyaç gözetilerek hazırlanan paketler, eğitim yılına hazırlık sürecinde çocukların temel malzeme eksikliklerini karşılamayı hedefliyor.

vakfın çalışma ve hedefleri:

Yetimler Vakfı Çermik ilçe temsilcisi Fikri Akkılıç, dağıtım sırasında yaptığı açıklamada, "Yetimlerimiz mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı. Akkılıç, 43 yetim öğrenciye yapılan bu ayni yardımın yanı sıra, vakfın ailelere yönelik ayni ve nakdi yardımlarının devam edeceğini belirtti.

Temsilcilik, hayırseverlerin desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada köprü olmayı sürdürmeyi amaçladığını vurguladı. Yapılan bu tür dağıtımların, hem öğrencilerin eğitim fırsatlarına erişimini kolaylaştırdığı hem de toplumda dayanışma bilincini güçlendirdiği kaydedildi.

ÇERMİK'TE 43 YETİM ÖĞRENCİYE KIRTASİYE YARDIMINDA BULUNULDU