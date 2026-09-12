Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Çermik’te 43 yetimin okula hazırlığına kırtasiye desteği

Yetimler Vakfı Çermik temsilciliği, 2026/2027 eğitim-öğretim yılı için Çermik ve kırsal mahallelerdeki 43 yetim öğrenciye kırtasiye ve çanta desteği verdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Çermik’te 43 yetimin okula hazırlığına kırtasiye desteği

Çermik’te 43 yetimin okula hazırlığına kırtasiye desteği

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, Yetimler Vakfı Çermik temsilciliğinin girişimiyle ihtiyaç sahibi 43 aileye okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Yardımlar, 2026/2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki öğrencilere ulaştırıldı.

dağıtımın kapsamı:

Temsilcilik tarafından yapılan açıklamaya göre destek kapsamında öğrencilere tam teşekküllü kırtasiye setleri ve okul çantaları verildi. İhtiyaç gözetilerek hazırlanan paketler, eğitim yılına hazırlık sürecinde çocukların temel malzeme eksikliklerini karşılamayı hedefliyor.

vakfın çalışma ve hedefleri:

Yetimler Vakfı Çermik ilçe temsilcisi Fikri Akkılıç, dağıtım sırasında yaptığı açıklamada, "Yetimlerimiz mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı. Akkılıç, 43 yetim öğrenciye yapılan bu ayni yardımın yanı sıra, vakfın ailelere yönelik ayni ve nakdi yardımlarının devam edeceğini belirtti.

Temsilcilik, hayırseverlerin desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada köprü olmayı sürdürmeyi amaçladığını vurguladı. Yapılan bu tür dağıtımların, hem öğrencilerin eğitim fırsatlarına erişimini kolaylaştırdığı hem de toplumda dayanışma bilincini güçlendirdiği kaydedildi.

ÇERMİK&#039;TE 43 YETİM ÖĞRENCİYE KIRTASİYE YARDIMINDA BULUNULDU

ÇERMİK'TE 43 YETİM ÖĞRENCİYE KIRTASİYE YARDIMINDA BULUNULDU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da okul bahçe görevlilerine kapsamlı güvenlik eğitimi
images

Yeni döneme neşeyle: Yıldırım'da okula dönüş şenlikleri miniklere unutulmaz gün...
images

mersin'de 587 çocuk mercan yaz okulunda bilimi deneyimledi
images

Çocuklar geleceği kodluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kozanlı çocuklardan yangınzedelere el uzatan mahalle tezgâhı

Palamut rağbeti tezgahları canlandırdı

Samsun'da derin sondajdan çıkan gaz için KBRN ölçümü ve üç saatlik izleme

Prensesin adını taşıyan göçmen leylek karaman’da ölü bulundu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı