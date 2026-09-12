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mersin'de 587 çocuk mercan yaz okulunda bilimi deneyimledi

Mercan Yaz Okulu'nda 587 çocuk, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin astronomi, deniz bilimleri, iklim ve robotik atölyelerinde deneyim kazandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

mersin'de 587 çocuk mercan yaz okulunda bilimi deneyimledi

Mercan yaz okulu bu yıl da tamamlandı

Mersin'de düzenlenen Mercan Yaz Okulu, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sona erdi. Yaz dönemi boyunca merkeze gelen çocuklar astronomiden deniz bilimlerine, iklim çalışmalarından robotik kodlamaya kadar çeşitli atölyelerde uygulamalı eğitim aldı. Etkinliklere toplam 587 çocuk katıldı.

Atölye çeşitliliği:

Yaz okulunda düzenlenen başlıca atölyeler arasında Astronomi ve Uzay Bilimleri, Deniz Bilimleri ve Su Altı Keşfi, İklim, Çevre ve İnovasyon ile Temel Bilimler yer aldı. Katılımcılar deney, gözlem ve uygulamalı çalışmalarda bulunarak bilimsel yöntemleri doğrudan deneyimledi. Ayrıca robotik kodlama etkinlikleri teknolojiyle tanıştırdı; okul öncesi yaş grubuna yönelik hazırlanan Minik Kaşifler Atölyesi ile küçük çocuklar da bilimle buluştu.

Bilimsel farkındalık ve gözlem etkinlikleri:

Mercan, Türkiye'nin ilk iklim ve çevre temalı bilim merkezlerinden biri olarak çocuklarda bilimsel düşünme ve çevre bilinci geliştirmeyi hedefledi. Merkezde iklim değişikliği, çevre kirliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, küresel ısınma ve biyoçeşitlilik gibi konularda farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Eğitimler sırasında uygulamalı yaklaşımlar sayesinde çocukların öğrenme düzeyi ve çevresel davranışlarında somut izler gözlemlendi.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Eğitim Koordinatörü Astronom Dr. Yonca Karslı, yaz dönemi boyunca "bilim, astronomi ve iklimi aynı çatı altında buluşturduklarını" belirtti ve toplam 587 çocuğun atölyeleri tamamladığını vurguladı. Karslı, katılımın yoğun olduğunu, ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ve atölye uygulamalarının çocuklarda farkındalık yarattığını ifade etti. Merkezin davranış odaklı yaklaşımını örnekleyen uygulamalardan biri olarak, gelen öğrencilerin bazen atık olarak pet şişe veya pil getirmesinin atölye amaçlarına ulaştığına dikkat çekildi.

Gözlem etkinlikleri de yüksek ilgi gördü; Karslı, her yıl Ağustos ayında düzenlenen "Perseid Meteor Yağmuru"na özel gökyüzü gözlem etkinliğini bu yıl 2 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdiklerini ve bu tür etkinliklerin bölgede astronomi kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladığını söyledi.

MERSİN&#039;DE ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ BİLİM VE EĞLENCEYLE BULUŞTURAN MERCAN YAZ OKULU...

MERSİN'DE ÇOCUKLARIN YAZ TATİLİNİ BİLİM VE EĞLENCEYLE BULUŞTURAN MERCAN YAZ OKULU TAMAMLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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