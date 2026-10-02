Çermik'te Haburman Köprüsü çevresinde çöp sorunu büyüyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Artuklu eseri olan Haburman Köprüsü yakınlarına atılan atıklar, bölgedeki doğal akışa karışarak çevresel ve görsel kirliliğe neden oldu. Vatandaşlar, köprü çevresinde biriken çöplerin ilçeye yakışmadığını belirtti.

yerel halkın tepki ve talepleri:

Çermik Fen Lisesi arkasında akarsuya atılan atıklar, çevreye duyarlı ilçe sakinlerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar, çöp yığınlarının hem doğal yaşamı hem de tarihi yapının görünümünü olumsuz etkilediğini vurgulayarak yetkililerden bölgenin düzenli temizlenmesini talep etti.

tarihi dokunun korunması gereği:

Artuklu dönemine ait miraslardan biri olan Haburman Köprüsü çevresinde biriken çöpler, sadece görüntü kirliliği yaratmakla kalmayıp, uzun vadede yapıya ve dere ekosistemine zarar verebilir. Yerel sakinler, sorunun tekrarlanmaması için düzenli temizleme ve denetim çağrısında bulundu.

Yetkililerden gelen somut bir açıklama henüz bulunmasa da, bölge halkı ve çevreye duyarlı vatandaşlar, köprü çevresinin korunması ve atık yönetiminin iyileştirilmesi yönünde adımlar atılmasını bekliyor.

Bu tür alanlarda temizliğin sağlanması için hem vatandaşların dikkatli davranması hem de belediye ve ilgili kurumların koordineli çalışması gerektiği ifade ediliyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE, ARTUKLU ESERİ TARİHİ HABURMAN KÖPRÜSÜ CİVARINA DÖKÜLEN ÇÖPLER, VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU.