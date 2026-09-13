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Çermik'te kayalıklar yaban keçilerine kaldı

Çermik'e bağlı Eskibağlar köyünde nesli tükenme tehlikesindeki yaban keçileri sürüler halinde görüldü; izinsiz avcılığa ceza neredeyse 1 milyon lira.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Çermik'te kayalıklar yaban keçilerine kaldı

görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Eskibağlar köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri sürüler halinde görüldü. Bölgeden geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, hayvanların doğal yaşam alanında dolaştığını ve besin aradığını kaydetti.

Görüntülerde keçilerin bir süre yerel meralarda otladığı, ardından sarp kayalıklar arasına doğru ilerleyerek gözden kaybolduğu izleniyor. Sahil ya da düz ovadan farklı olarak, bölgenin engebeli arazi yapısı yaban keçileri için sığınak ve beslenme alanı sağlıyor.

koruma ve yaptırımlar:

Bölgede yaşayanların verdiği bilgiye göre, yaban keçilerinin izinsiz avlanmasının cezası neredeyse 1 milyon lira seviyesinde. Bu durum, hem türün korunmasının önemini hem de yerel ölçekte farkındalığın gerekliliğini öne çıkarıyor. Vatandaşların çektiği görüntüler, koruma gereksinimini yeniden gündeme taşıdı.

yerel izlenimler ve sonuç:

Gözlemler, yaban keçilerinin zaman zaman yerleşim alanlarına yakın meralarda belirdiğini gösteriyor; ancak hayvanlar genellikle sarp kayalıklar ve ulaşılması güç alanlarda güvenlik buluyor. Bu tablonun korunması, hem yerel halkın hem de yetkililerin birlikte hareket etmesini gerektiriyor. Görüntüler, bölgedeki doğal yaşamın hassasiyetine dair somut bir kayıt niteliği taşıyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN YABAN KEÇİLERİ SÜRÜ HALİNDE...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA OLAN YABAN KEÇİLERİ SÜRÜ HALİNDE GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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