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Eskişehir’de Babalar Parkı Frig efsanelerini şehir merkezine taşıdı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yenikent'teki Babalar Parkı'nı Frigya mirasına ait anıt ve mitolojik heykellerle yenileyerek açık hava müzesine dönüştürdü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir’de Babalar Parkı Frig efsanelerini şehir merkezine taşıdı

Yenilenen Babalar Parkı şehir merkezinde Frigya'yı yaşatıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel miraslarını şehir merkezine taşıma çalışmalarına bir yenisini ekledi. Yenikent Mahallesi'nde yer alan Babalar Parkı, Frig Vadisi ve Yazılıkaya rotasıyla ilişkili öğelerle yeniden düzenlendi.

yenileme çalışmasının ayrıntıları:

Park, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Heykel Atölyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla şekillendirildi. Güzergâh üzerinde ziyaretçilerin dikkatini çekecek şekilde konumlandırılan 5 metre yüksekliğindeki Yazılıkaya Anıtı tasviri, mimari detaylarıyla öne çıkıyor ve parkın merkez unsurunu oluşturuyor.

mitoloji şehirde hayat buluyor:

Alan, Frigya topraklarıyla özdeşleşen mitolojik figürlerle donatıldı. Parkta Güneş Tanrısı Apollon, Eşek Kulaklı Kral Midas, Kırların Tanrısı Pan ve efsanenin tanınan simalarından Kuyuya bağıran adam heykelleri yer alıyor. Eserlerin tasarımı, antik dönemde geçen rivayetlerden, özellikle "Apollon ve Pan’ın Müzik Yarışması" efsanesinden ilham alıyor.

ziyaretçilere sunulan deneyim:

Park, yalnızca dinlenme alanı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda binlerce yıllık Frig mitolojisini şehir merkezinde deneyimleme olanağı da sağlıyor. Yerleştirilen anıt ve heykeller, Frigya mirasını simgeleyen unsurların kente taşınması amaçlı projelerin somut örnekleri olarak öne çıkıyor.

Yenilenen Babalar Parkı, Frig Vadisi rotasını takip eden ziyaretçilere yeni bir durak sunarken, kent sakinleri için de kültürel mirasla günlük bir temas noktası oluşturuyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASLARINI ŞEHİR MERKEZİNE TAŞIMAYA...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASLARINI ŞEHİR MERKEZİNE TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR. ANTİK FRİGYA MEDENİYETİNİN KALBİ OLAN YAZILIKAYA ROTASI ÜZERİNDEKİ BABALAR PARKI, DEV ANIT TASVİRİ VE MİTOLOJİK HEYKELLERLE ADETA BİR AÇIK HAVA MÜZESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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