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Kahramankazan'da ekip ve köylü iş birliği yangını yerleşime varmadan söndürdü

Kahramankazan Örencik Mahallesi'ndeki anız yangını, itfaiye, belediye araçları ve köylülerin koordineli müdahalesiyle yerleşimlere sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:44

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Kahramankazan'da ekip ve köylü iş birliği yangını yerleşime varmadan söndürdü

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Örencik Mahallesi Bademlik mevkiinde ekili alanda başlayan anız yangını, ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Müdahale nasıl gerçekleşti:

İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kahramankazan Belediyesi iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verirken, köylüler de su tankerleriyle alevlere müdahale etti. Kısa sürede yayılan alevlere karşı yapılan koordineli çalışma, yangının yerleşimlere ulaşmasını engelledi.

Hasar tespiti ve soğutma çalışmaları:

Bölgede bazı evlerin bahçeleri yangından etkilendi; ancak zamanında müdahale muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları sürüyor ve etkilenen alanlarda inceleme yapılıyor.

Kahramankazan Belediye Başkan Vekili Atilla Atalay ile belediye ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde takip etti.

ANKARA&#039;NIN KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMADAN...

ANKARA'NIN KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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