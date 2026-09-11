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İnönü'de okullar yeni döneme belediye hazırlıklarıyla giriyor

İnönü Belediyesi, Serhat Hamamcı'nın talimatıyla ilçe okullarında bahçe temizliği, yabani ot ve atıkların temizlenmesi çalışmalarını tamamladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

İnönü'de okullar yeni döneme belediye hazırlıklarıyla giriyor

İnönü'de okullar yeni eğitim yılına hazır

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı talimatıyla başlatılan hazırlıklar tamamlandı. İlçe genelindeki okullarda gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına temiz, düzenli ve güvenli bir ortamda başlaması hedefiyle yürütüldü.

çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri okul avluları ve çevrelerinde kapsamlı temizlik yaptı; yabani otlar söküldü, biriken atıklar ve çevre kirliliğine neden olan unsurlar kaldırıldı. Okul bahçelerindeki oyun alanları, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanları elden geçirilerek eğitim alanları kullanıma hazır hale getirildi.

eğitim camiasına etkisi:

Yapılan düzenlemeler, öğretmen ve öğrenciler için daha düzenli bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyor. Belediye tarafından tamamlanan hazırlıklarla ilçe genelindeki okulların çevre düzeni ve temizliği sağlanırken, eğitim yılının başlangıcında güvenlik ve hijyen önlemlerinin artırıldığı vurgulandı.

Yetkililer, benzer çalışmaların yeni dönemde de periyodik olarak sürdürüleceğini belirtti ve veliler ile eğitim kurumlarına duyarlılık çağrısında bulunuldu.

İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI&#039;NIN TALİMATLARIYLA, İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARDA YENİ EĞİTİM...

İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI'NIN TALİMATLARIYLA, İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARDA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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