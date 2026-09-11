Okul güvenliğinde çok paydaşlı iş birliği vurgusu

Bingöl'de çok paydaşlı okul güvenliği buluşması

Bingöl'de, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesi amacıyla geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Program, Vali Yardımcısı Fahri Onay başkanlığında gerçekleştirildi ve özellikle okul çevreleri ile eğitim ortamlarının güvenliğine odaklandı.

Toplantının katılımcıları ve sunumlar:

Programa İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri sunumlarla katıldı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, okul aile birlikleri, okul taşıma servisi yetkilileri, ilgili kuruluşların temsilcileri ve muhtarlar toplantıda yer aldı. Sunumlarda mevcut uygulamalar, denetim mekanizmaları ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Değerlendirilen öncelikler ve iş birliği:

Program kapsamında "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" çerçevesinde; okul ve çevre güvenliği, çocukların korunması, trafik ve ulaşım güvenliği, okul taşıma servislerinin denetimi, siber güvenlik, sağlık ve gıda güvenliği, rehberlik hizmetleri ile eğitim ortamlarının fiziki güvenliği detaylı şekilde değerlendirildi.

İlgili kurumların sunumlarında mevcut çalışmaların güçlü yönleri ve eksiklikleri tartışılırken, kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik ilave tedbirlerin belirlenmesine öncelik verildi. Toplantıda özellikle servis denetimleri, okul çevresi güvenliği ve siber tehditlere karşı önleyici eğitimlerin yaygınlaştırılması üzerinde duruldu.

Katılımcılar, korunmaya yönelik yaklaşımların sadece denetimle sınırlı kalmaması; rehberlik, sağlık ve toplumsal duyarlılık çalışmalarının da eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Alınacak ilave tedbirlerin ve güçlendirilecek iş birliği mekanizmalarının uygulamaya geçirilmesiyle, çocukların eğitim süreçlerinde güvenliğin artırılması hedefleniyor.

BİNGÖL’DE OKUL GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI