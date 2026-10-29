Depremden geriye kalanlar: bir tanığın hazırlık ve dayanışma çağrısı

Cevdet Atalan'ın tanıklığı

Cevdet Atalan, 6 Şubat depremlerini Malatya'da ailesiyle birlikte yaşadıklarını ve yaşananların izlerini 'Asrın Felaketi, Ölüm Fayında Dört Gün' adlı kitabında aktarıyor. Üniversitelerde yöneticilik ve öğretim görevliliği yapan, afet yönetimi ve arama kurtarma çalışmalarında görev alan Atalan, kişisel tanıklıklarla saha deneyimlerini bir araya getiriyor.

Kitabın odağı ve anlatım biçimi:

Eser, bir ailenin dört günlük yaşam mücadelesini merkezine alarak 6 Şubat depremlerinin insan hayatında bıraktığı izleri gözler önüne seriyor. Okuyucuya hem duygusal tanıklıklar hem de afet sahasında edinilmiş pratik bilgileri sunuyor. İmza gününde Atalan, okuyucularla doğrudan buluşarak soruları yanıtladı ve yaşananların aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Afet hazırlığı ve öneriler:

Kitapta, afet öncesinde alınması gereken önlemler öne çıkıyor; deprem çantası hazırlanması, aile afet planı oluşturulması ve ilk 72 saat için hazırlıklı olunması özellikle vurgulanıyor. Atalan, ayrıca bilimsel esaslara uygun yapılaşma ve toplumsal afet bilinci geliştirilmesinin gerekliliğini savunuyor.

Eser, 12. Malatya Kitap Fuarı'nda okuyucularla buluştuktan sonra Türkiye'deki çeşitli çevrim içi satış platformları ve kitapçılardan temin edilebiliyor.

DEPREM TANIĞI ATALAN’DAN AFET BİLİNCİ ÇAĞRISI