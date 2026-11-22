Taulant Seferi'den kritik gol: sezon sayısı 11'e yükseldi

Kayserispor'un Arnavut forveti Taulant Seferi, TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefi süren takımının Sarıyer karşılaşmasında kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı formayla sahaya 11'de başlayan Seferi, maçta 70 dakika kaldı ve sergilediği performansı attığı golle taçlandırdı. Golün ardından oyuncu saha içinde büyük bir sevinç yaşadı; bu gol aynı zamanda takım için değerli bir katkı olarak kayıtlara geçti.

seferi'nin maç içindeki rolü:

Maç boyunca alan daraltma, pres ve bitiricilik özellikleriyle öne çıkan Seferi, özellikle hücum organizasyonlarında takımın ileri ucunda etkili oldu. 70 dakikalık süre zarfında oyuna kattığı tempo ve gol pozisyonlarına girme becerisi, teknik ekibin yüzünü güldürdü.

bu sezon attığı goller ve dağılımı:

Seferi, Kayserispor formasıyla bu sezon şu maçlarda ağları sarstı: Vanspor (2), İstanbulspor (2), Antalyaspor (2), Sivasspor, Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor, Muğlaspor ve Sarıyer. Bu istatistik, onun takımın en golcü ikinci ismi konumuna yükselmesini sağladı.

Kayserispor cephesinde Seferi'nin istikrarlı gol katkısı, ligin son bölümünde şampiyonluk yarışında ekip için önemli bir silah olarak değerlendiriliyor. Gol çeşitliliği ve farklı rakiplere karşı skora etki edebilmesi, sezonun geri kalanında da takımın hücum yükünü paylaşacağını gösteriyor.

Teknik heyet ve taraftarlar, Seferi'nin form grafiğini koruması halinde Kayserispor'un hedeflerine ulaşma şansının artacağına inanıyor. Oyuncunun hem bireysel performansı hem de takım içindeki rolü, sezon değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar arasında yer alacak.

KAYSERİSPOR’UN ARNAVUT GOLCÜSÜ TAULANT SEFERİ, LİGDEKİ GOL SAYISINI 11’E ÇIKARTTI