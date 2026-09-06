Cezaevinde farkındalık: hükümlülere kadına yönelik şiddet eğitimi

eğitim programı ve katılımcılar:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM) ekipleri, Eskişehir 1 No’lu Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerle bir araya gelerek kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenledi. Kurum içindeki program, hükümlülerin katılımıyla gerçekleşen bilgilendirme oturumları şeklinde organize edildi.

eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında uzman personeller, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunu merkezine alarak şiddetin fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutlarını detaylı şekilde anlattı. Oturumlarda şiddetin farklı türlerinin nedenleri, ortaya çıkış biçimleri ve mağdurlar üzerindeki etkilerine dair somut örneklerle açıklamalar yapıldı.

hedef ve vurgu noktaları:

Programın bir diğer odağı, toplumda farkındalık yaratmak ve şiddet döngüsünün kırılması için atılması gereken adımları paylaşmaktı. Hükümlülere yönelik bilgilendirmede, şiddetle mücadelede bireysel sorumlulukların yanı sıra toplumsal tutumların değiştirilmesinin önemi vurgulandı.

ŞÖNİM ekipleri tarafından gerçekleştirilen bu tür eğitimlerin, ceza infaz kurumlarında hem bilgi düzeyini yükseltme hem de şiddet algısında dönüşüm sağlama amaçlı olduğu belirtildi. Program, katılımcıların bilinçlenmesine katkı sunmayı hedefleyen farkındalık çalışmaları çerçevesinde yürütüldü.

ESKİŞEHİR'DE ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (ŞÖNİM) EKİPLERİ TARAFINDAN, CEZA İNFAZ KURUMUNDAKİ HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.