Cidalı'da dere yatağından çıkarılan vatandaşın sağlık durumu iyi

Olayın bildirimi
M.R. isimli vatandaş, Yozgat'ın Cidalı mevkiinde dere yatağına düştüğünü belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve yardım talebinde bulundu.
Müdahale ekipleri
Bildirinin ardından Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, sağlık ekipleri ve UMKE sevk edildi. Ekipler bölgeye intikal ederek kurtarma çalışmasına başladı.
Sağlık değerlendirmesi
Mahsur kalan kişi düştüğü yerden çıkarıldı. Yapılan değerlendirmede M.R.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
YOZGAT’TA DERE YATAĞINA DÜŞEN VATANDAŞ KURTARILDI.
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