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Cidalı'da dere yatağından çıkarılan vatandaşın sağlık durumu iyi

Yozgat'ta Cidalı mevkiinde dere yatağına düşen M.R., jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı; hayati tehlikesi yok.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Cidalı'da dere yatağından çıkarılan vatandaşın sağlık durumu iyi

Olayın bildirimi

M.R. isimli vatandaş, Yozgat'ın Cidalı mevkiinde dere yatağına düştüğünü belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı ve yardım talebinde bulundu.

Müdahale ekipleri

Bildirinin ardından Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, sağlık ekipleri ve UMKE sevk edildi. Ekipler bölgeye intikal ederek kurtarma çalışmasına başladı.

Sağlık değerlendirmesi

Mahsur kalan kişi düştüğü yerden çıkarıldı. Yapılan değerlendirmede M.R.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YOZGAT’TA DERE YATAĞINA DÜŞEN VATANDAŞ KURTARILDI.

YOZGAT’TA DERE YATAĞINA DÜŞEN VATANDAŞ KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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