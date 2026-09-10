Kurum adları kullanılarak yapılan bağış taleplerine dikkat: TTK uyardı

TTK'dan dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), kurum ve yetkililerinin isimleri kullanılarak iş paydaşlarından yardım, bağış veya maddi destek talep edildiğinin tespit edildiğini duyurdu. Kurum, hem vatandaşları hem de kurumlarla iş yapan tarafları bu tür girişimlere karşı uyarmaya çağırdı.

Söz konusu taleplerin kurumla alakası olmadığı ve kurum onayıyla gerçekleştirilmediği belirtilen açıklamada, bu tür mesaj ve taleplere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Şüpheli taleplerle karşılaşınca ne yapılmalı:

TTK, ad, unvan veya kurumsal kimliğin kullanıldığı yardım, bağış ya da maddi destek taleplerine kesinlikle itibar edilmemesini istedi. İlk adım olarak talepleri teyit etmeden herhangi bir ödeme veya kişisel bilgi paylaşımında bulunulmaması önerildi.

İhbar ve takip süreçleri:

Benzer taleplerle karşılaşılması halinde durumun gecikmeksizin kolluk kuvvetlerine ve ilgili adli mercilere bildirilmesi gerektiği bildirildi. Kurum, kamuoyunu ve iş ortaklarını bu tür girişimlere karşı uyanık olmaya çağırdı.

TTK’DAN DOLANDIRICILIK UYARISI