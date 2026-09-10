Sinop'ta erken çocukluk farkındalığını hedefleyen konferans düzenlendi

Sinop'ta erken çocukluk farkındalığı toplantısı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocukların gelişim süreçlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 'Erken Çocukluk' konulu konferans düzenlendi. Etkinlik Şehit Önder Güzel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferans, Uzm. Fizyoterapist, Eğitimci ve Yazar Ebru Albayrak tarafından sunuldu. Sunumda çocukların gelişimsel özellikleri, erken çocukluk döneminde yaşanabilecek değişimler ve aile içinde uygulanabilecek sağlıklı iletişim yöntemleri ele alındı.

Konferansın içeriği:

Programda çocuk gelişiminin temel evreleri, davranışsal değişikliklerin erken dönemde tanınması ve ebeveynlerin günlük yaşamda uygulayabileceği iletişim yaklaşımları hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı. Katılımcılara pratik öneriler ve örnek uygulamalar paylaşıldı.

Hedefler ve beklentiler:

Etkinliğin amacı, toplumda erken çocukluk dönemine ilişkin farkındalığı artırmak ve ebeveynlerle çocuklar arasındaki iletişimin güçlenmesine katkı sağlamaktı. Düzenleyiciler, bu tür çalışmaların çocukların sağlıklı gelişimini desteklemede önemli rol oynadığını vurguladı.

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇOCUKLARIN GELİŞİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA "ERKEN ÇOCUKLUK" KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ.