Dolar 48,4723 +0,04%
Euro 56,4880 +0,28%
Bist 14.624,79 +1,52%
Altın Gram 6.967,38 +0,72%
EUR/USD 1,1648 +0,16%
Brent Petrol 101,03 +3,18%
--°

Çiftçiler sultani çekirdeksiz üzümde fiyat belirsizliği nedeniyle kuru üzüm yolunu seçti

Manisa Sarıgöl'de sofralık sultani çekirdeksiz üzümündeki fiyat dengesizliği, üreticileri yaş olarak satmak yerine üzümlerini kurutarak değerlendirmeye zorladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 16:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çiftçiler sultani çekirdeksiz üzümde fiyat belirsizliği nedeniyle kuru üzüm yolunu seçti

Sultani üretiminde yön değişimi:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetişen dünyaca ünlü sofralık Sultani Çekirdeksiz üzümünde, üreticiler bu sezon satış tercihlerini değiştirdi. İlçede toplam 113 bin dekarlık alanda yürütülen üretimde, yıllardır üreticilerin büyük çoğunluğu ürünü yaş olarak pazara sunarken, fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle yön kuru üzüm üretimine kaydı.

üreticiler neden kurutmaya yöneldi:

Üzüm üreticileri, piyasada alıcıların fiyat belirlemede gecikmesi ve beklenti farklılıkları nedeniyle ürünlerini dalında bekletmenin riskli olduğunu söylüyor. Hasat edilen üzümler yığılıp serilerek güneşte kuruluyor; bu yöntemle hem ürünün raf ömrü uzuyor hem de fiyat dalgalanmalarından korunma sağlanıyor. Üreticilerden Mustafa Akciğer, geçen yıl yaş üzüm kilogramını 45 TL'ye sattığını, ancak bu yıl henüz alıcı bulamadığını belirterek üzümünü kurutarak değerlendirdiğini aktardı.

ekonomik etkiler ve üretim tercihlerindeki sonuçlar:

Bağlarda satışın azalması, işçilik ve kurutma süreçlerinde artış anlamına gelirken üreticiler için gelir güvenliğini sağlama çabasını da beraberinde getiriyor. Uzun vadede, üretim biçimindeki bu kayma, bölge pazarındaki arz-denge dinamiklerini ve ürünün bölgesel kimliğini etkileyebilir. Üreticiler fiyat istikrarı sağlanmadığı sürece benzer yönde adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ediyor.

DÜNYACA ÜNLÜ SOFRALIK SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜNÜN YETİŞTİRİLDİĞİ MANİSA&#039;NIN SARIGÖL İLÇESİNDE...

DÜNYACA ÜNLÜ SOFRALIK SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜNÜN YETİŞTİRİLDİĞİ MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE SOFRALIK ÜZÜMDEKİ FİYAT DENGESİZLİĞİ ÇİFTÇİYİ KURU ÜZÜME SEVK ETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kruvaziyer akını Kuşadası'nda esnafın yüzünü güldürdü
images

Çankırı'da üreticinin pazara doğrudan bağlandığı sözleşme dönemi
images

Kuzeyin havacılık kapısı: Çarşamba havalimanı 8 ayda 1,1 milyon yolcu ağırladı
images

Kütahya'da tedarik zinciri buluşmasıyla üretim ağı genişliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taşköprü sarımsağı için ortak yol haritası çizildi

Araban tarımının temsilcileri kaymakam Ceylan’ı ziyaret etti

Yazıkent'te çarpışma ve yoldan çıkma: bir kişi yaralandı

Alkollü sürücünün kaldırımdan seken otomobili millet bahçesine girdi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali