Çiftçiler sultani çekirdeksiz üzümde fiyat belirsizliği nedeniyle kuru üzüm yolunu seçti

Sultani üretiminde yön değişimi:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetişen dünyaca ünlü sofralık Sultani Çekirdeksiz üzümünde, üreticiler bu sezon satış tercihlerini değiştirdi. İlçede toplam 113 bin dekarlık alanda yürütülen üretimde, yıllardır üreticilerin büyük çoğunluğu ürünü yaş olarak pazara sunarken, fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle yön kuru üzüm üretimine kaydı.

üreticiler neden kurutmaya yöneldi:

Üzüm üreticileri, piyasada alıcıların fiyat belirlemede gecikmesi ve beklenti farklılıkları nedeniyle ürünlerini dalında bekletmenin riskli olduğunu söylüyor. Hasat edilen üzümler yığılıp serilerek güneşte kuruluyor; bu yöntemle hem ürünün raf ömrü uzuyor hem de fiyat dalgalanmalarından korunma sağlanıyor. Üreticilerden Mustafa Akciğer, geçen yıl yaş üzüm kilogramını 45 TL'ye sattığını, ancak bu yıl henüz alıcı bulamadığını belirterek üzümünü kurutarak değerlendirdiğini aktardı.

ekonomik etkiler ve üretim tercihlerindeki sonuçlar:

Bağlarda satışın azalması, işçilik ve kurutma süreçlerinde artış anlamına gelirken üreticiler için gelir güvenliğini sağlama çabasını da beraberinde getiriyor. Uzun vadede, üretim biçimindeki bu kayma, bölge pazarındaki arz-denge dinamiklerini ve ürünün bölgesel kimliğini etkileyebilir. Üreticiler fiyat istikrarı sağlanmadığı sürece benzer yönde adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ediyor.

DÜNYACA ÜNLÜ SOFRALIK SULTANİ ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜMÜNÜN YETİŞTİRİLDİĞİ MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE SOFRALIK ÜZÜMDEKİ FİYAT DENGESİZLİĞİ ÇİFTÇİYİ KURU ÜZÜME SEVK ETTİ.